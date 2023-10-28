به گزارش خبرگزاری مهر، امیر نوذر نعمتی، جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش در حاشیه روز دوم رزمایش اقتدار ۱۴۰۲ نیروی زمینی ارتش در منطقه عمومی نصرآباد اصفهان، در جمع خبرنگاران، اظهارداشت: در روز دوم این رزمایش، عملیات آفندی بی‌سابقه‌ای با پشتیبانی آتش هوانیروز و یگان‌های پهپاد بر مواضع نیروهای مهاجم صورت گرفته و در ادامه یک لشکر زرهی، با ورود به عرصه رزم زمینی، پیشروی این عملیات را تکمیل کرد.

جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش در ادامه با اشاره به هم‌افزایی میان رسته‌های رزمی نزاجا، گفت: هماهنگی بسیار خوب میان یگان‌های رزمی، زرهی، توپخانه، پهپاد و پشتیبانی‌کننده بالگردی وجود دارد که این تعامل و هماهنگی، بیانگر آمادگی رزمی و هم‌افزایی میان رسته‌ای در سطح نیروی زمینی است.

امیر نعمتی در پایان خاطر نشان کرد: در ادامه این عملیات و برابر طراحی‌های انجام شده، بالگردهای ترابری سنگین هوانیروز، یک تیپ نیروی مخصوص را وارد عملیات کرده تا عناصر باقیمانده نیروهای مهاجم را به طور کامل منهدم کنند.