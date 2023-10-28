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۶ آبان ۱۴۰۲، ۱۴:۵۷

امیر ارجمندی مطرح کرد؛

کمک به عملیات پدافند ساحلی با ایجاد دیواره آتش ۵ کیلومتری

کمک به عملیات پدافند ساحلی با ایجاد دیواره آتش ۵ کیلومتری

معاون مهندسی و پدافند غیر عامل نزاجا ‌گفت: معاونت مهندسی و پدافند غیرعامل نزاجا در نخستین روز رزمایش جهت اجرای عملیات پدافند ساحلی پروژه زمین مسلح و دیواره آتش ۵ کیلومتری را بسترسازی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ دوم میسر ارجمندی، معاون مهندسی و پدافند غیر عامل نزاجا در حاشیه رزمایش اقتدار ۱۴۰۲ نیروی زمینی ارتش با اشاره به همکاری همه جانبه تمامی رسته‌ها برای نمایش هرچه بهتر این رزمایش، اظهارداشت: آماده کردن زمین رزمایش برای حرکت تجهیزات زرهی و فراز و فرود بالگردها از هفته‌ها قبل از این رزمایش شروع شد تا در مراحل اجرایی رزمایش مشکلی به وجود نیاید.

امیر ارجمندی افزود: معاونت مهندسی و پدافند غیرعامل نزاجا در این رزمایش ۲ روزه جهت اجرای عملیات پدافند ساحلی و عملیات آفندی، پروژه زمین مسلح و دیواره آتش ۵ کیلومتری را بسترسازی کرد.

معاون مهندسی و پدافند غیر عامل نزاجا با بیان اینکه همکاری رسته‌های مختلف، عامل اصلی موفقیت یک عملیات یا رزمایش است، خاطر نشان کرد: گروه مهندسی رزمی در این رزمایش بنابر دستور، اقدام به ایجاد زمین مسلح و دیوارهای آتش در چندین بخش کرده که مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 5923779
هادی رضایی

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