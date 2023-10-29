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۷ آبان ۱۴۰۲، ۱۱:۱۵

در دل یک توطئه شوم شکل می‌گیرد؛

همکاری جیسون استاتهام با سیلوستر استالونه در یک فیلم جدید

همکاری جیسون استاتهام با سیلوستر استالونه در یک فیلم جدید

جیسون استاتهام در فیلمی به کارگردانی دیوید آیر که برمبنای فیلمنامه‌ای از سیلوستر استالونه ساخته می‌شود، بازی می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ددلاین، «معامله لوون» با بازی جیسون استاتهام و به کارگردانی دیوید آیر ساخته می‌شود. فیلمنامه این فیلم را سیلوستر استالونه نوشته است.

این پروژه اولین فیلمنامه استالونه پس از نوشتن فیلمنامه «رمبو: آخرین خون» در سال ۲۰۱۹ و «کرید ۲» در سال ۲۰۱۸ است. این نماد فیلم‌های اکشن که برای فیلمنامه «راکی» در سال ۱۹۷۷ نامزدی اسکار را کسب کرد، فیلمنامه «معامله لِوون» را با اقتباس از رمانی به همین نام از چاک دیکسون نوشته است. این کتاب اولین کتاب از یک مجموعه شامل ۱۱ کتاب هیجان‌انگیز است. کمپانی تولید فیلم استالونه یعنی «بالبوا پروداکشنز» پیشتر این پروژه را در قالب یک سریال تلویزیونی ساخته بود.

در این فیلم نشان داده می‌شود که چگونه لوون کید با بازی استاتهام، حرفه خود را پشت سر می‌گذارد تا در زمینه ساخت و ساز کار کند. او می‌خواهد یک زندگی ساده داشته باشد و پدر خوبی برای دخترش باشد، اما وقتی «جنی» دختر نوجوان رییسش ناپدید می‌شود، از او خواسته می‌شود تا دوباره وارد عمل شود و با به کار گرفتن مهارت‌هایی که او را به چهره افسانه‌ای دنیای عملیات سیاه بدل کرده بود، مشکل را حل کند. او برای یافتن دانشجوی گمشده به اعماق یک توطئه جنایتکارانه شوم می‌رود.

تیم ساخت فیلم برای فیلمبرداری مارس ۲۰۲۴ در لندن آماده خواهد بود.

دیوید آیر و کریس لانگ - که با استاتهام در فیلم اکشن «زنبوربان» که هنوز اکران نشده همکاری کرد - و خود استاتهام و استالونه از تهیه کنندگان فیلم هستند.

بیل بلاک، تهیه کننده دیگر فیلم هم از این فیلم به عنوان یک اکشن دیدنی دیگر از استاتهام یاد کرد و گفت: مطمئن هستم که یک تیم رویایی جمع کرده‌ایم تا اولین رمان از این مجموعه مشهور را به پرده سینماها ببریم.

کد مطلب 5924165

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