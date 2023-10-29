گروه هنری مصباح پای کار تولید نماهنگ «یار مهربان»

مهدی حقیری در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: گروه سرود مصباح وابسته به کانون فرهنگی – هنری مسجد حضرت صدیقه طاهره (س) بیرجند به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی در حال تدوین یک نماهنگ است.

مسئول گروه سرود مصباح و مدیر کانون مسجد حضرت صدیقه طاهره (س) بیان کرد: با توجه به اینکه این روزها جوانان و نوجوانان بیشتر وقت خود را در فضای مجازی می‌گذرانند و کمتر برای مقوله مهم کتاب وقت می‌گذرانند تصمیم به تهیه این اثر هنری گرفتیم.

حقیری با اشاره به اینکه نام این کلیپ «یار مهربان» است، گفت: ایده کار از مدت‌ها قبل شکل گرفت و ضبط کار نیز از دو- سه ماه قبل اغاز شده است.

وی با بیان اینکه این اثر به سفارش کانون فرهنگی هنری مساجد کشور تولید شده است، افزود: شاعر کار محمد صادق قاسمی، آهنگساز سجاد رضایی، کارگردان فرامرز کمیلی و تهیه کنندگی کار با خود من است.

مسئول گروه سرود مصباح با بیان اینکه این گروه از ابتدای فعالیت خود در سال ۹۷ تاکنون بیش از ۳۰ اثر تولید کرده است، یادآور شد: یک کار عیدانه دیگر به مناسبت ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار نیز خواهیم داشت.

حقیری افزود: اکثر کارهای گروه مصباح تبدیل به کلیپ شده است و امیدواریم مورد پسند مردم عزیز قرار کیرد.

گفتنی است گروه سرود مصباح با ارائه اثر «عدالتخواهی» در برنامه تلویزیونی هماهنگ در بین مردم خراسان جنوبی به محبوبیت رسید.