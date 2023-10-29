دریافت 5 MB کد مطلب 5924425 https://mehrnews.com/x33nvF ۷ آبان ۱۴۰۲، ۱۱:۵۵ کد مطلب 5924425 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۷ آبان ۱۴۰۲، ۱۱:۵۵ تداوم حملات خشونت آمیز به نوار غزه شب گذشته همزمان با ادامه حملات هوایی رژیم صهیونیستی به نوار غزه، صدای انفجارهای شدید به گوش می رسید. کپی شد مطالب مرتبط اجرای نمایش ۵۰۰ تابوت و روشن کردن شمع به یاد کودکان غزه امنیت و استقلال امروز ایران مدیون جانفشانی شهدای دفاع مقدس است شکست صهیونیستها در عملیات زمینی از شکست در عملیات طوفان الاقصی بزرگتر بود امارات عملیات زمینی رژیم صهیونیستی در نوار غزه را محکوم کرد شمار شهدای کرانه باختری از ابتدای «طوفان الاقصی» به ۱۱۴ نفر رسید پیام هشدارآمیز گردانهای قسام خطاب به صهیونیستها+ عکس برچسبها فلسطین مقاومت فلسطین غزه رژیم صهیونیستی ارتش رژیم صهیونیستی بمباران هوایی بمباران غزه
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