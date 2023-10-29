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کد مطلب 5924425
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۷ آبان ۱۴۰۲، ۱۱:۵۵

تداوم حملات خشونت آمیز به نوار غزه

تداوم حملات خشونت آمیز به نوار غزه

شب گذشته همزمان با ادامه حملات هوایی رژیم صهیونیستی به نوار غزه، صدای انفجارهای شدید به گوش می رسید.

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