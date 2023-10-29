شمار شهدای کرانه باختری از ابتدای «طوفان الاقصی» به ۱۱۴ نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های فلسطینی، در حمله بامداد امروز اشغالگران صهیونیست به کرانه باختری دو فلسطینی به شهادت رسیده و ۱۴ نفر دیگر زخمی شدند.

منابع پزشکی اعلام کردند که رماح جلال بشارات جوان فلسطینی که در حمله صهیونیست‌ها به طوباس زخمی شده بود، بر اثر شدت جراحات وارده به شهادت رسیده است.

در اردوگاه عسکر در شرق نابلس هم جوانی فلسطینی به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست شهید شد.

شمار شهدای کرانه باختری از آغاز نبرد طوفان الاقصی تا این لحظه به ۱۱۴ نفر افزایش یافته است.

در روزهای اخیر رژیم صهیونیستی در واکنش به شکست مفتضحانه نظامی، امنیتی و اطلاعاتی خود در برابر مقاومت فلسطین در عملیات طوفان الاقصی به حملات وحشیانه علیه زیرساخت‌های حیاتی و مسکونی نوار غزه اقدام کرده و تاکنون بیش از ۸۰۰۰ غیر نظامی و انسان بی گناه را به شهادت رسانده است.