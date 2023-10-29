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۷ آبان ۱۴۰۲، ۱۲:۲۷

حاکمیت سایبری در خارج از کشور-۴۱۹؛

لایحه ایمنی آنلاین در انگلیس به قانون تبدیل شد

لایحه ایمنی آنلاین در انگلیس به قانون تبدیل شد

قوانین ایمنی آنلاین انگلیس که برای حفاظت از کودکان و کاربران در شبکه‌های اجتماعی و اینترنت طراحی شده بود، بالاخره پس از ۲ سال کشمکش به قانون تبدیل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، به طور دقیق تر لایحه ایمنی آنلاین ماه گذشته توسط مجلس اعیان تصویب شد و اکنون موافقت سلطنتی (یا همان تأیید رسمی) را دریافت کرده و بنابراین به قانون تبدیل شده است.

در نتیجه تصویب لایحه شرکت های آنلاین و شبکه‌های اجتماعی باید هرگونه محتوای غیرقانونی را به سرعت حذف و یا در درجه اول از آپلود آن در پلتفرمشان جلوگیری کنند.

لایحه ایمنی آنلاین شرکت های آنلاین و شبکه های اجتماعی را به طور قانونی ملزم می کند کودکان و افراد جوان را در فضای آنلاین ایمن نگه دارند.

شرکت ها باید هرگونه محتوای غیرقانونی یا مخرب مانند پست های مروج آزار، اختلالات تغذیه ای یا قلدری را پاک کنند.

شرکت ها برای جلوگیری از دسترسی کودکان و کاربران جوان به محتوای نامتناسب با سن شان باید محدودیت های سنی وضع و اقداماتی جهت کنترل سن کاربران ایجاد کنند.

چنانچه شرکت ها یا رگولاتورهای رسانه این اقدامات را انجام ندهند سازمان آفکام (رگولاتور رسانه) می تواند جریمه ای تا سقف ۱۸ میلیون پوند برای شرکت وضع کند و یا در برخی موارد ممکن است برای مدیر شرکت ها مجازات زندان در نظر گرفته شود.

شبکه های اجتماعی نیز باید با کنترل سن کاربران اجازه ندهند افراد زیر سن مجاز در پلتفرم هایشان حضور یابند. این بدان معنا است که افراد زیر سن قانونی نمی توانند در پلتفرم های ا جتماعی حساب کاربری داشته باشند. قانون جدید همچنین به این معنا است که افراد بزرگسال(والدین) بر نوع محتوایی که کودکان در فضای آنلاین تماشا می کنند، کنترل بیشتری خواهند داشت.

آفکام نیز دستورالعمل هایی تعیین می کند که توصیه هایی کلیدی درباره پیروی از قانون خواهند بود.

کد مطلب 5924479

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