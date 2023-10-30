به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این درحالی است که دولت کشورهای مختلف سعی دارند ریسک ها و سواستفاده احتمالی از فناوری را کاهش دهند.

در بحبوحه نگرانی ها درباره ریسک های امنیتی، این دستورالعمل داوطلبانه نقطه عطفی در شیوه نظارت کشورهای صنعتی بر هوش مصنوعی به حساب می آید.

رهبران کشورهای گروه ۷ شامل کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، انگلیس و آمریکا همراه اتحادیه اروپا فرایند تعیین این دستورالعمل را در ماه می سال جاری میلادی و در یک انجمن به نام «فرایند هوش مصنوعی هیروشیما» آغاز کردند.

در سندی مربوط به این گروه آمده است: این دستورالعمل ۱۱ بخشی با هدف ترویج هوش مصنوعی ایمن و معتبر در سراسر جهان ارائه می شود. این دستورالعمل توسط سازمان هایی تعیین می شود که مشغول توسعه پیشرفته ترین سیستم های هوش مصنوعی هستند. هدف از اقدام مذکور دستیابی به مزایا و برطرف کردن ریسک و چالش هایی است که این فناوری ها همراه می آورند.

دستورالعمل مذکور از شرکت ها می خواهد تا اقدامات متناسب برای شناسایی، ارزیابی و کاهش ریسک ها را در سراسر چرخه هوش مصنوعی اجرا کنند و علاوه بر آن موارد مربوط با چالش ها و الگوهای سواستفاده از فناوری در بازار مقابله کنند.

همچنین شرکت ها باید گزارش هایی درباره قابلیت ها، محدودیت ها و موارد استفاده و سواستفاده از سیستم های هوش مصنوعی را به طور عمومی منتشر و در سیستم های کنترل امنیتی قدرتمند سرمایه گذاری کنند.

اتحادیه اروپا با قانون هوش مصنوعی از پیشتازان قانونمندسازی فناوری نوظهور به حساب می آید. از سوی دیگر ژاپن، آمریکا و کشورهای جنوب شرقی آسیا روشی آزادانه تر درخصوص فناوری در پیش گرفته اند تا رشد اقتصادی را بیشتر کنند.