وی چت و کسپراسکای در کانادا فلیتر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، هیات خزانه داری کانادا که بر مدیریت دولتی نظارت دارد، در بیانیه‌ای اعلام کرد: پس از آنکه ارزیابی مدیر ارشد اطلاعات کانادا نشان داد پیام‌رسان متعلق به تنست و اپلیکیشن‌روسی کسپراسکای سطح ریسک غیرقابل قبولی برای حریم خصوصی و امنیت دارند، تصمیم به ممنوعیت آنها گرفته شد.

کسپراسکای ضمن ابراز تعجب و ناامیدی از این تصمیم اعلام کرد این اقدام بدون هشدار یا فرصتی برای برطرف کردن نگرانی های دولت توسط شرکت گرفته شده است. در بیانیه شرکت آمده است: هیچ شواهدی برای توجیه این اقدامات وجود ندارد. تصمیم مذکور در واکنش به اتمسفر ژئوپلتیکی و نه ارزیابی جامع از یکپارچگی محصولات و سرویس های کسپراسکای گرفته شده است.

هیات خزانه داری کانادا اعلام کرد هیچ شواهدی از نشت اطلاعات دولتی وجود ندارد اما مجموعه روش‌هایی که اپ ها به کار می گیرند، دسترسی قابل توجهی به محتوای داخل دستگاه ها فراهم می کند و ریسک استفاده از آنها کاملا آشکار است.

در بیانیه این سازمان آمده است: تصمیم به حذف و مسدودسازی اپلیکیشن های وی چت و کسپراسکای برای تضمین آن گرفته شده که شبکه دولت کانادا و داده های آن ایمن و محافظت شده باقی بمانند.

اپلیکیشن های مذکور از موبایل های دولتی حذف می شوند و کاربران اجازه دانلود آنها را در آینده نخواهند داشت.

کانادا در فوریه سال جاری میلادی به دلایل حریم خصوصی و امنیتی مشابه تیک تاک را در دستگاه های دولتی ممنوع کرد.