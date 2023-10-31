دستور اجرایی بایدن برای کاهش خطرات هوش مصنوعی صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دستور اجرایی جوبایدن، رئیس جمهور آمریکا در حقیقت جدیدترین گام دولت آمریکا برای تعیین پارامترهایی درباره هوش مصنوعی است. این درحالی است که فناوری مذکور به سرعت به قابلیت‌های بالا و محبوبیت زیادی دست یافته اما قوانین اندکی برای آن وجود دارد.

شرکت‌های هوش مصنوعی مانند اوپن ای آی، آلفابت و متا پلتفرمز قبلاً توافق کرده بودند برای ایمن تر کردن هوش مصنوعی به طور داوطلبانه محتوای تولید شده با این فناوری را برچسب بزنند اما دستور اجرایی جدید رئیس جمهور آمریکا بسیار فراتر از این اقدامات است.

این دستور توسعه دهندگان سیستم‌های هوش مصنوعی که ریسک‌هایی برای امنیت ملی، اقتصاد سلامت عمومی و ایمنی آمریکا دارند را ملزم می‌کند تا نتیجه تست‌های ایمنی را قبل از انتشار عمومی با دولت به اشتراک بگذارند. این اقدام در راستای قانون مصوب تولید دفاعی است.

همچنین طبق دستوراجرایی بایدن آژانس‌های دولتی باید استانداردهایی برای آزمایش و بررسی ریسک‌های شیمیایی، زیست شناختی، رادیولوژی، هسته‌ای و امنیت سایبری تعیین کنند.

وزارت بازرگانی دستورالعمی برای احراز هویت محتوا و برچسب زنی مواردی تعیین خواهد کرد که به وسیله هوش مصنوعی تولید می‌شوند.

بروس رید رییس کارکنان کاخ سفید این دستور را که حوزه‌های حریم خصوصی، مسکن، تبعیض و جایگزینی مشاغل را دربر می‌گیرد، مجموعه‌ای از اقدامات قدرتمند نامید که تاکنون یک دولت برای تضمین ایمنی هوش مصنوعی گرفته است. او در بیانیه‌ای گفت: گام بعدی استراتژی تهاجمی است تا مزایای هوش مصنوعی هماهنگ و ریسک‌های آن کاهش یابد.

کشورهای عضو گروه ۷ نیز درباره دستورالعملی برای شرکت‌های توسعه دهنده سیستم‌های هوش مصنوعی به توافق می‌رسیدند.