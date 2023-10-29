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۷ آبان ۱۴۰۲، ۱۹:۵۶

مدیرکل ثبت آثار وزارت میراث‌فرهنگی:

برنامه‌ای برای جابه‌جایی ساکنان روستای کُنارصندل جیرفت نداریم

برنامه‌ای برای جابه‌جایی ساکنان روستای کُنارصندل جیرفت نداریم

کرمان - مدیرکل ثبت آثار، حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت: میراث‌فرهنگی برنامه‌ای برای خروج و جابه جایی ساکنان روستای کُنارصندل جیرفت ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ایزدی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: بازدید از روستا و منطقه کنار صندل، به منظور بررسی و ضابطه‌مند کردن حریم تپه باستانی کنار صندل انجام شده و در تلاشیم مشکلات توسعه‌ای روستا نیز هرچه سریع‌تر مرتفع شود.

وی اظهار کرد: بر اساس داده‌های باستان‌شناسی، کنارصندل یک‌منطقه ارزشمند است و مردم در درازای تاریخ در این نقطه زندگی کرده‌اند؛ ضمن اینکه مردم زندگی روزمره خود را انجام می‌دهند، صاحبان و حافظان اصلی این محوطه نیز محسوب می‌شوند.

مدیرکل ثبت آثار وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به دغدغه مردم کنار صندل جیرفت نسبت به جا به جایی این روستا تاکید کرد: میراث‌فرهنگی برنامه‌ای برای جا به جایی این روستا ندارد و به طور قطع مشکلات آنان با ضوابطی که به حریم و عرصه این تپه تاریخی صدمه‌ای وارد نکند قابل حل است.

وی تصریح کرد: خروج مردم از این نقطه بدون شک باعث ایجاد مشکلات زیادی برای آنان و همچنین محوطه می‌شود که میراث‌فرهنگی هم قصد اینکه مانع زندگی مردم این منطقه شود را ندارد؛ با بررسی حریم تپه کنار صندل و تصویب ظوابط، مشکلات مردم رفع خواهد شد.

کد مطلب 5924989

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