به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ایزدی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: بازدید از روستا و منطقه کنار صندل، به منظور بررسی و ضابطه‌مند کردن حریم تپه باستانی کنار صندل انجام شده و در تلاشیم مشکلات توسعه‌ای روستا نیز هرچه سریع‌تر مرتفع شود.

وی اظهار کرد: بر اساس داده‌های باستان‌شناسی، کنارصندل یک‌منطقه ارزشمند است و مردم در درازای تاریخ در این نقطه زندگی کرده‌اند؛ ضمن اینکه مردم زندگی روزمره خود را انجام می‌دهند، صاحبان و حافظان اصلی این محوطه نیز محسوب می‌شوند.

مدیرکل ثبت آثار وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به دغدغه مردم کنار صندل جیرفت نسبت به جا به جایی این روستا تاکید کرد: میراث‌فرهنگی برنامه‌ای برای جا به جایی این روستا ندارد و به طور قطع مشکلات آنان با ضوابطی که به حریم و عرصه این تپه تاریخی صدمه‌ای وارد نکند قابل حل است.

وی تصریح کرد: خروج مردم از این نقطه بدون شک باعث ایجاد مشکلات زیادی برای آنان و همچنین محوطه می‌شود که میراث‌فرهنگی هم قصد اینکه مانع زندگی مردم این منطقه شود را ندارد؛ با بررسی حریم تپه کنار صندل و تصویب ظوابط، مشکلات مردم رفع خواهد شد.