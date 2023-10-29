به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، حزب‌الله لبنان با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که رزمندگان مقاومت پس از رصد دقیق نظامیان رژیم صهیونیستی در موضع المالکیه و مناطق پیرامونی آن، فوراً آنان را هدف قرار دادند و از آسیب‌دیدن دشمن اطمینان دارند.

همچنین حزب‌الله اعلام کرد که رزمندگان مقاومت موضع صهیونیستی سماقه در مزارع اشغالی شبعا را هدف قرار داده‌اند.

خبرنگار الجزیره نیز گزارش داد که حزب‌الله یک برجک مخابراتی را در موضع صهیونیستی ریشا در برابر بخش غربی مرزهای جنوبی لبنان هدف قرار داده است.

از سوی دیگر خبرنگار الجزیره گزارش داد که در پی پرتاب مجدد موشک به سوی الجلیل از سمت لبنان، آژیرهای هشدار در شهرک صهیونیستی «کریات شمونه» در شمال اراضی اشغالی به صدا در آمده است.

رسانه‌های عبری زبان از شلیک دو موشک به شهرک صهیونیستی کریات شمونه و وقوع حریق در یکی از ساختمان‌های صهیونیستی خبر می‌دهند.

پیش از این نیز گزارش‌هایی درباره پرتاب موشک از جنوب لبنان به سوی الجلیل و صفد مخابره شده بود و رسانه‌های عبری زبان از به صدادرآمدن آژیر هشدار در منطقه الجلیل در نزدیکی مرزهای لبنان و ارتفاعات جولان خبر داده بودند.

ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شده بود که دو موشک شلیک‌شده به سوی منطقه صفد را رهگیری کرده و موشک سوم نیز در یک منطقه باز سقوط کرده است.

خبرنگار الجزیره نیز اعلام کرده بود که توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی محل پرتاب این موشک‌ها در جنوب لبنان را گلوله‌باران کرده است.

از سوی دیگر یک پهپاد صهیونیستی یکی از خانه‌های واقع در شهرک میس الجبل را با موشک هدف قرار داد.

توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی نیز اطراف شهرک‌های عیترون، یارین، الجبین و شیحین در جنوب لبنان را گلوله‌باران کرد.