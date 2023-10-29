اعلام زمان سخنرانی «سید حسن نصرالله» همزمان با تحولات غزه

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع خبری وابسته به مقاوت اسلامی لبنان اعلام کردند که «سیدحسن نصرالله»، رهبر حزب الله لبنان تا چند روز دیگر در روز جمعه ساعت ۱۵:۳۰ بهوقت بیروت سخنرانی خواهد کرد.
این سخنرانی سید حسن نصرالله با توجه به تحولات جاری در غزه بسیار مورد توجه خواهد بود.
دیروز نیز انتشار کلیپ کوتاه معناداری از سوی دفتر رسانهای منتسب به سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان، مورد توجه رسانهها قرار گرفت. در این کلیپ کوتاه دبیرکل حزب الله لبنان دیده میشود که در حال حرکت به سوی بیرون از کادر دوربین است. دفتر رسانهای منتسب به دبیرکل حزب الله این کلیپ چند ثانیهای را به انضمام آیه ۵ سوره اسرا منتشر کرده است.
روز گذشته نیز، نعیم قاسم معاون دبیرکل حزب الله لبنان تاکید کرد که حکام کشورهای عربی بدانند مقاومت به خواست خداوند قوی، استوار و پیروز است و در آینده این موضوع اثبات خواهد شد.
وی در ادامه، خطاب به حاکمان کشورهای عربی تصریح کرد: باید بدانید که نقش اسرائیل این است که شما و مردمتان را به زیر پاهای خود بکِشَد. آنچه در غزه روی میدهد یک نمونه است. پس از غزه نوبت شما فرا خواهد رسید، مگر آنکه برده و فرمانبردار اسرائیل باشید. یادتان باشد که شعار اسرائیل «از فرات تا نیل» است.
قاسم ادامه داد: نشست برگزار کنید، تهدید کنید، اقدامات بازدارنده انجام دهید و آنها را تحریم کنید. اجازه دهید مردمتان با آزادی کامل نظر خود را بیان کنند. حمایت خود از فلسطین و قدس را اعلام کنید. این یک فرصت برای درهم شکستن وحشیگری است.
وی در ادامه تاکید کرد: ملت مبارز فلسطین و مقاومت فلسطین بهای عزت امت و نسلهای آینده را میپردازند. در کنار آنها باشید تا در کنار خود و ملتتان باشید. پیروزی تنها از جانب خداوند عزیز و حکیم است.
پیشتر نیز، حزبالله لبنان با صدور بیانیهای اعلام کرد که رزمندگان مقاومت پس از رصد دقیق نظامیان رژیم صهیونیستی در موضع المالکیه و مناطق پیرامونی آن، فوراً آنان را هدف قرار دادند و از آسیبدیدن دشمن اطمینان دارند.
همچنین حزبالله اعلام کرد که رزمندگان مقاومت موضع صهیونیستی سماقه در مزارع اشغالی شبعا را هدف قرار دادهاند.
خبرنگار الجزیره نیز گزارش داد که حزبالله یک برجک مخابراتی را در موضع صهیونیستی ریشا در برابر بخش غربی مرزهای جنوبی لبنان هدف قرار داده است.
یش از این نیز گزارشهایی درباره پرتاب موشک از جنوب لبنان به سوی الجلیل و صفد مخابره شده بود و رسانههای عبری زبان از به صدادرآمدن آژیر هشدار در منطقه الجلیل در نزدیکی مرزهای لبنان و ارتفاعات جولان خبر داده بودند.
ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شده بود که دو موشک شلیکشده به سوی منطقه صفد را رهگیری کرده و موشک سوم نیز در یک منطقه باز سقوط کرده است.
خبرنگار الجزیره نیز اعلام کرده بود که توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی محل پرتاب این موشکها در جنوب لبنان را گلولهباران کرده است.
از سوی دیگر یک پهپاد صهیونیستی یکی از خانههای واقع در شهرک میس الجبل را با موشک هدف قرار داد.
توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی نیز اطراف شهرکهای عیترون، یارین، الجبین و شیحین در جنوب لبنان را گلولهباران کرد.
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