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۷ آبان ۱۴۰۲، ۲۱:۴۴

معاون دبیر کل حزب‌الله لبنان:

حکام عرب بدانند که نوبت آن‌ها هم می‌رسد

حکام عرب بدانند که نوبت آن‌ها هم می‌رسد

معاون دبیرکل حزب‌الله لبنان اعلام کرد که رژیم صهیونیستی پس از غزه به سراغ کشورهای عربی دیگر خواهد رفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، نعیم قاسم معاون دبیرکل حزب الله لبنان تاکید کرد که حکام کشورهای عربی بدانند مقاومت به خواست خداوند قوی، استوار و پیروز است و در آینده این موضوع اثبات خواهد شد.

وی در ادامه، خطاب به حاکمان کشورهای عربی تصریح کرد: باید بدانید که نقش اسرائیل این است که شما و مردمتان را به زیر پاهای خود بکِشَد. آن چه در غزه روی می‌دهد یک نمونه است. پس از غزه نوبت شما فرا خواهد رسید، مگر آن که برده و فرمانبردار اسرائیل باشید. یادتان باشد که شعار اسرائیل «از فرات تا نیل» است.

قاسم ادامه داد: نشست برگزار کنید، تهدید کنید، اقدامات بازدارنده انجام دهید و آن‌ها را تحریم کنید. اجازه دهید مردمتان با آزادی کامل نظر خود را بیان کنند. حمایت خود از فلسطین و قدس را اعلام کنید. این یک فرصت برای درهم شکستن وحشی‌گری است.

وی در ادامه تاکید کرد: ملت مبارز فلسطین و مقاومت فلسطین بهای عزت امت و نسل‌های آینده را می‌پردازند. در کنار آن‌ها باشید تا در کنار خود و ملتتان باشید. پیروزی تنها از جانب خداوند عزیز و حکیم است.

کد مطلب 5925103

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