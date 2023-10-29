به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، نعیم قاسم معاون دبیرکل حزب الله لبنان تاکید کرد که حکام کشورهای عربی بدانند مقاومت به خواست خداوند قوی، استوار و پیروز است و در آینده این موضوع اثبات خواهد شد.

وی در ادامه، خطاب به حاکمان کشورهای عربی تصریح کرد: باید بدانید که نقش اسرائیل این است که شما و مردمتان را به زیر پاهای خود بکِشَد. آن چه در غزه روی می‌دهد یک نمونه است. پس از غزه نوبت شما فرا خواهد رسید، مگر آن که برده و فرمانبردار اسرائیل باشید. یادتان باشد که شعار اسرائیل «از فرات تا نیل» است.

قاسم ادامه داد: نشست برگزار کنید، تهدید کنید، اقدامات بازدارنده انجام دهید و آن‌ها را تحریم کنید. اجازه دهید مردمتان با آزادی کامل نظر خود را بیان کنند. حمایت خود از فلسطین و قدس را اعلام کنید. این یک فرصت برای درهم شکستن وحشی‌گری است.

وی در ادامه تاکید کرد: ملت مبارز فلسطین و مقاومت فلسطین بهای عزت امت و نسل‌های آینده را می‌پردازند. در کنار آن‌ها باشید تا در کنار خود و ملتتان باشید. پیروزی تنها از جانب خداوند عزیز و حکیم است.