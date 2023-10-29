به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، حزب‌الله لبنان در بیانیه‌ای اعلام کرد که رزمندگان مقاومت یک پهپاد صهیونیستی را در شرق منطقه الخیام با موشک زمین به هوا هدف قرار داده و سرنگون کرده‌اند.

حزب‌الله لبنان تصریح کرد که صحنه سرنگونی این پهپاد و سقوط آن در اراضی فلسطین اشغالی با چشم غیر مسلح قابل مشاهده بوده است.

از سوی دیگر حزب‌الله لبنان از شهادت یکی از رزمندگان خود به نام «محمد نجیب حلاوی» از اهالی شهرک کفرکلا در جنوب لبنان در جریان درگیری‌های مرزی با ارتش رژیم صهیونیستی خبر داد.

خبر دیگر آن که گردان‌های قسام اعلام کردند که در پاسخ به جنایات اشغالگران درحق فلسطینیان ساکن غزه، از خاک لبنان با ۱۶ فروند موشک شهرک صهیونیستی نهاریا در شمال اراضی اشغالی را هدف قرار داده‌اند.

علاوه بر این نیروهای فجر (شاخه نظامی جماعت اسلامی لبنان) نیز اعلام کردند که شمال اراضی اشغالی را موشک‌باران کرده‌اند.

این نیروها اعلام کردند هرچقدر تعرض دشمن صهیونیستی به مردم جنوب لبنان و غزه بیشتر شود موشک‌باران اراضی اشغالی توسط این نیروها نیز افزایش خواهد یافت.

گفتنی است پیش‌تر خبرنگار الجزیره اعلام کرد که بیش از ۱۰ موشک از جنوب لبنان به سوی الجلیل غربی شلیک شده است.

رسانه‌های عبری زبان نیز گزارش دادند که ۴ موشک از مزارع شبعا به سوی «حتسور هگلیلیت» و «روش بینا» پرتاب شده است. این رسانه‌ها مدعی شدند که از این ۴ موشک، ۲ موشک توسط ارتش رژیم صهیونیستی رهگیری شده و ۲ موشک دیگر نیز در مناطق باز سقوط کرده است.