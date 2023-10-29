دستگیری عاملان کلاهبرداری اسکیمری توسط پلیس فتای البرز

سرهنگ رسول جلیلیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به دنبال مراجعه تعدادی از شهروندان به پلیس فتا استان در خصوص برداشت غیرمجاز از حسابشان علیرغم همراه داشتن کارت بانکی، کارشناسان پلیس فتا موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: مأموران عملیات ویژه پلیس فتا با کار تخصصی شبانه‌روزی و بررسی دقیق مقصد وجوه کلاهبرداری شده رد یکی از عاملان این برداشت غیرمجاز را در استان آذربایجان غربی پیدا کردند.

رئیس پلیس فتای استان البرز با بیان اینکه برابر بررسی‌های تکمیلی مشخص شد که متهم خود را به مرز غربی رسانده قصد خروج غیرقانونی از کشور را داشته، افزود: در این زمینه خوشبختانه با تلاش مأموران استان البرز و آذربایجان غربی کلاهبردار اصلی به همراه همدستش دستگیر شدند.

وی بیان کرد: این ۲ متهم معترف شدند که در ۸ شهر اصفهان، اهواز، تهران، کرج، شیراز، بوشهر، همدان و فردیس اقدام به کپی کارت‌های بانکی و برداشت از حساب‌ها کرده‌اند.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه متهمان اقرار داشتند، در پوشش فروشنده‌های دوره گرد اقدام به ایجاد نسخه دوم کارت‌های بانکی شهروندان با استفاده از دستگاه اسکیمر کرده و با انتخاب مکان‌هایی که فاقد دوربین مدار بسته بود، از حساب‌ها برداشت کرده‌اند، گفت: تحقیقات برای شناسایی مالباختگان همچنان ادامه داشته و برآورد اولیه از میزان کلاهبرداری صورت گرفته توسط این باند حدود ۴۰ میلیارد ریال است.

سرهنگ جلیلیان با توصیه به شهروندان که در هنگام خرید از فروشنده‌های دوره گرد حتماً رمز را خودشان وارد کنند، گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی شدند.