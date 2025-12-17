  1. استانها
  2. البرز
۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۰۵

سارق کارت های بانکی در کرج زمین‌گیر شد

سارق کارت های بانکی در کرج زمین‌گیر شد

کرج_ فرمانده انتظامی شهرستان کرج از شناسایی و دستگیری متهم به سرقت کارت های عابر بانک شهروندان در منطقه دهقان ویلا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پیمان گودرزی اظهار کرد: در پی مراجعه تعدادی از شهروندان به کلانتری ۴۶ دهقان ویلا و اعلام سرقت کارت‌های بانکی آنها در سه شنبه بازار و خالی شدن حسابشان پس از سرقت، پیگیری موضوع در دستور کار مأموران قرار گرفت.

وی افزود: در بررسی اظهارات ۱۰ نفر از مالباختگان مشخص شد که بعد از حضور در بازار محلی و خرید از دستفروشان، متوجه مفقودی کارت بانکی و برداشت غیر مجاز از حسابشان شده‌اند که مجموع مبلغ برداشت شده حدود ۵ میلیارد ریال است.

این مقام انتظامی بیان کرد: مأموران با انجام تحقیقات میدانی و بهره گیری از روش‌های پلیسی موفق شدند متهم را که یک زن سابقه دار بود شناسای و پس از هماهنگی قضائی او را دستگیر کنند.

سرهنگ گودرزی تصریح کرد: متهم در بازجویی‌های به عمل آمده و مواجهه با مالباختگان به بیش از ۱۰ فقره سرقت کارت‌های بانکی از افراد با ترفند جیب بری اعتراف کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان کرج با اشاره به ادامه تحقیقات از متهم برای کشف دیگر جرایم احتمالی، از شهروندان خواست؛ در هنگام خرید از اعلام رمز کارت‌های بانکی به فروشندگان خوداری و خود در دستگاه کارتخوان وارد نمایند.

کد خبر 6693049

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها