به گزارش خبرگزاری مهر، سعید ساکت، مدیرعامل شرکت توسعه مجتمع‌های سیاحتی، فرهنگی و ورزشی سپاهان شهرداری اصفهان با اشاره به مناسبت ۱۳ آبان، روز دانش‌آموز اظهار داشت: شرکت توسعه سیاحتی شهرداری اصفهان با دارا بودن سه مجموعه، مجتمع گردشگری صفه، تله‌سی‌یژ ناژوان و مجموعه شهر رویاها خدمات متنوع و متعدد تفریحی، گردشگری و غذایی را در طول سال به تمامی شهروندان و گردشگران ارائه می‌نماید.

وی افزود: از آنجا که تفریح و گردشگری ارتباط مستقیمی با قشر نوجوان و جوان دارد و می‌تواند نقش ویژه‌ای را در کنترل آسیب‌های اجتماعی در سطح جامعه ایفا کند، به همین منظور با تعامل ویژه‌ای که با شورای محترم اسلامی شهر اصفهان صورت پذیرفت شرکت توسعه سیاحتی سپاهان شهرداری اصفهان با ارائه طرح تخفیفی در روز ۱۳ آبان، روز دانش‌آموز، میزبان دانش‌آموزان و خانواده‌های آنها است.

مدیرعامل شرکت توسعه مجتمع‌های سیاحتی، فرهنگی و ورزشی سپاهان شهرداری اصفهان با بیان اینکه در این طرح تخفیفی این بار خانواده‌ها میهمان فرزندان دانش‌آموز خود هستند خاطرنشان کرد: ابرسازه‌های تفریحی اصفهان از روز شنبه ۱۳ آبان الی جمعه ۱۹ آبان با تخفیف ۵۰ درصدی میزبان دانش‌آموزان و خانواده‌های آنها خواهد بود.

وی ادامه داد: دانش‌آموزان ۷ الی ۱۸ سال می‌توانند با مراجعه به اماکن تفریحی تحت مدیریت این شرکت با ارائه کارت ملی‌شان به همراه خانواده از این طرح ویژه تخفیفی بهره‌مند شوند.

ساکت تصریح کرد: همچنین مدارس اصفهان می‌توانند با برقراری ارتباط با واحد بازرگانی و اردوهای دانش‌آموزی شرکت توسعه مجتمع‌های سیاحتی سپاهان شهرداری اصفهان، به شماره تماس ۱۴-۳۶۷۵۹۰۱۱ داخلی ۱۲۹ از تاریخ ۸ الی ۲۰ آبان از تخفیف ویژه اردوهای دانش‌آموزی استفاده نمایند.