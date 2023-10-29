دریافت 3 MB کد مطلب 5925151 https://mehrnews.com/x33nNt ۷ آبان ۱۴۰۲، ۲۳:۰۴ کد مطلب 5925151 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۷ آبان ۱۴۰۲، ۲۳:۰۴ تظاهرات حمایت از فلسطین در داغستان تظاهرات حمایت از فلسطین در فرودگاه داغستان روسیه را مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط درگیری در فرودگاه داغستان روسیه برای جلوگیری از ورود صهیونستها نسل جدید فلسطین زمین بازی را تغییر دادهاند تجمع غزه، مظلوم مقتدر حکام عرب بدانند که نوبت آنها هم میرسد/ شعار «از فرات تا نیل» را فراموش نکنید حزبالله لبنان پهپاد صهیونیستی را سرنگون کرد برچسبها تظاهرات فلسطین رژیم صهیونیستی روسیه طوفان الاقصی فرودگاه
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