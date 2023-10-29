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کد مطلب 5925151
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۷ آبان ۱۴۰۲، ۲۳:۰۴

تظاهرات حمایت از فلسطین در داغستان

تظاهرات حمایت از فلسطین در داغستان

تظاهرات حمایت از فلسطین در فرودگاه داغستان روسیه را مشاهده می‌کنید.

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