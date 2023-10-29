به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایمز اسرائیل، هجوم معترضان طرفدار و حامی فلسطین به فرودگاه داغستان روسیه باعث شد تا هواپیمای اسرائیل مسیر خود برای فرود را تغییر دهد.

طبق گزارش کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی، هواپیمای اسرائیلی در فرودگاه دیگری فرود آمده اما در آنجا نیز با شورش و خشم شهروندان مواجه شد.

این گزارش می‌گوید به مسافران اسرائیلی دستور داده شد تا در داخل هواپیما بمانند و پلیس ضد شورش برای محافظت از آنها به محل حادثه فراخوانده شد.

فیلم‌ها نشان می‌دهد که معترضان پس از اطلاع از پرواز ورودی از تل آویو، در ترمینال فرودگاه تجمع کردند و علیه بمباران غزه شعار دادند.