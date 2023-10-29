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۷ آبان ۱۴۰۲، ۲۲:۳۸

درگیری در فرودگاه‌‍ داغستان روسیه برای جلوگیری از ورود صهیونست‌ها

درگیری در فرودگاه‌‍ داغستان روسیه برای جلوگیری از ورود صهیونست‌ها

پرواز از تل آویو به داغستان روسیه به دلیل تجمع معترضان ضداسرائیلی مجبور به تغییر مسیر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایمز اسرائیل، هجوم معترضان طرفدار و حامی فلسطین به فرودگاه داغستان روسیه باعث شد تا هواپیمای اسرائیل مسیر خود برای فرود را تغییر دهد.

طبق گزارش کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی، هواپیمای اسرائیلی در فرودگاه دیگری فرود آمده اما در آنجا نیز با شورش و خشم شهروندان مواجه شد.

این گزارش می‌گوید به مسافران اسرائیلی دستور داده شد تا در داخل هواپیما بمانند و پلیس ضد شورش برای محافظت از آنها به محل حادثه فراخوانده شد.

فیلم‌ها نشان می‌دهد که معترضان پس از اطلاع از پرواز ورودی از تل آویو، در ترمینال فرودگاه تجمع کردند و علیه بمباران غزه شعار دادند.

کد مطلب 5925144

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    نظرات

    • رضا IR ۰۶:۲۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
      10 6
      پاسخ
      اینها همون قوم وحشی هستند که بیشترین جنگجویان داعش رو تشکیل میدادن .
    • علی IR ۱۲:۰۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
      3 10
      پاسخ
      چکار دارید به این بندگان خدا،مهربانی بکنید شاید از کرده خویش پشیمان بشوند وگر نه 70سال است که راهپیمایی وتظاهرات ودشمنی فایده ای نداشته،العان هم فلسطین بیچاره شده آزمایشگاه کشورهای به ظاهر دوست،همه طرفداران مردم فلسطین فقط آتش جنگ را شعله ور کرده اند واکنون این مردم بیچاره فلسطین هستند که ضرر کرده
    • IR ۱۲:۱۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
      17 3
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      حالا چرا روسیه ...روسیه دولتش باید مانع ورود این آشغالا بشه نه ایکنه مردمش اعتراض کنن ...بازم بنازم غیرت مردمش رو
    • علی IR ۱۴:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
      9 15
      پاسخ
      کشورهای عربی ربطی به کشور ما ندارند،کجای دین اسلام گفته است که 80میلیون انسان باید فدای دو سه میلیون فلسطینی بشوند،آنهم بانتیجه بی حاصل،نه جنگ تمام شده ونه اسراییل نابود شده وفقط هارت و پورت مسلمانان زیاد شده وهیچکدام جرأت جنگ با اسراییل را ندارندتا شر آن را بکنند.
      • GB ۱۱:۴۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۰
        1 1
        جالب اینجاس که خود عربها و جنبش فتح اسرائیل را به رسمیت شناختند
    • IR ۱۶:۳۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۰
      0 0
      پاسخ
      نازه نفستون دمتون گرم

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