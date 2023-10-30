جنایات رژیم صهیونیستی با خشم آزادی خواهان جهان مواجه شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی عبدی صبح دوشنبه در تجمع کلیمیان کرمانشاه در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی، اظهار کرد: امروز نماینده کلیمیان کشور به تمام کلیمیان استان‌ها اعلام کردند تا برای محکومیت جنایات اسرائیل در تجمعی خودجوش شرکت کنند.

وی افزود: مردم مظلوم فلسطین و غزه در ۲ هفته گذشته زیر بمباران شدید رژیم صهیونیستی قرار گرفته‌اند و این تجمع کلیمیان انزجار از رفتارهای صهیونیست‌ها است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه تصریح کرد: اسرائیل در جنایات اخیر خود به یک نسل کشی دست زده و تمام انسان‌های آزاده خواستار توقف حملات شدند.

حجت الاسلام عبدی بیان کرد: نهادهای بین المللی باید هر چه سریع‌تر با صدور قطعنامه‌ای حملات را متوقف کند و با عاملان این جنایات جنگی برخورد کنند.

وی خاطر نشان کرد: انتشار تصاویر جنایات اسرائیل و کودک کشی موجی از ناراحتی و تنفر را از این رژیم جنایتکار ایجاد کرده است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه اعلام آمادگی کرد تا برای اقشار مختلف مردم و اصناف برای حمایت از فلسطینیان تجمع‌های مختلفی را برنامه ریزی کند.