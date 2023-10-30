اسپانیا: بعد از شب جهنمی غزه، نتانیاهو باید محاکمه و مجازات شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، در بحبوحه تشدید بمباران و گسترش عملیات زمینی صهیونیست‌ها علیه غیرنظامیان نوار غزه، ایان بلارا، وزیر حقوق مدنی اسپانیا با درخواست از رهبران کشورهای اروپایی جهت اقدام علیه رژیم صهیونیستی، خطاب به اروپایی‌ها گفت: ما را در این نسل‌کشی همدست نکنید.

بلارا همچنین خواستار پیگرد قانونی بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی به دلیل ارتکاب جنایات جنگی علیه غیرنظامیان در نوار غزه شد.

وی در ویدئویی احساسی در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) گفت: بعد از این شب جهنمی در غزه، یک پیام خیلی ساده اما خیلی مهم برای رهبران اروپایی دارم؛ ما را در این نسل‌کشی همدست نکنید. دست به کار شوید!

از آغاز حملات هوایی وحشیانه رژیم صهیونیستی به نوار غزه، تاکنون بیش از ۸هزار فلسطینی شامل ۳ هزار و ۳۴۲ کودک به شهادت رسیده‌اند.

وزیر اسپانیایی با اشاره به شدت وخیم بودن شرایط در غزه و همچنین حملات تلافی‌جویانه ناعادلانه رژیم صهیونیستی به این شهر، به مساله قطع اینترنت و خدمات ارتباطی در این باریکه پرداخت و تاکید کرد که این اقدام «با هدفی کاملاً آشکارا انجام شده و آن هم تضمین جنایات اسراییل علیه بشریت بدون تاوان‌دادن است.»

وی افزود: انفعال، ما را به همدست (جنایات) تبدیل می‌کند. اسراییل باور دراد که متحدان بین‌المللی‌اش مصونیتش برابر (مجازات) را تضمین می‌کنند. باید همین حالا اقدام کنیم، فردا خیلی دیر است.

بلارا در ادامه رهبران اروپایی را خطاب قرار داد و خاطرنشان کرد: روابط دیپلماتیک با اسراییل را قطع کنید. تحریم‌های اقتصادی عبرت‌آموز را علیه مسببان و مسئولان این نسل‌کشی اعمال کنید. و قطعاً، بیایید نتانیاهو را به دیوان کیفری بین‌المللی بکشانیم تا این جنایتکار جنگی، محاکمه شود.

وی همچنین از شهروندان اروپایی خواست تا در اعتراض به کشتار بی‌رحمانه غیرنظامیان در غزه، به خیابان‌ها آمده و برای پایان بخشیدن به این «نسل‌کشی» فریاد بزنند.