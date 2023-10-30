۳۲ میلیون یورو به نفع دولت صرفه جویی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای پیشنهادات سازمان بازرسی در موضوع «نظارت بر نحوه انجام معاملات (مزایده‌ها و مناقصه‌ها) در چهار شرکت اصلی وزارت نفت و شرکت‌های تابعه» و پیگیری‌های هیأت بازرسی شرکت‌های تولیدی و توسعه‌ای مستقر در شرکت نفت فلات قاره ایران با همکاری و هماهنگی مدیران ارشد آن شرکت، با اصلاح قراردادهای اجاره بالگرد جهت ترابری کارکنان در مناطق عملیاتی شرکت نفت فلات قاره ایران واقع در خلیج فارس و دریای عمان، ۳۲ میلیون و ۱۷۹ هزار یورو صرفه‌جویی ارزی به نفع کشور انجام شد.

شرکت نفت فلات قاره ایران یکی از بزرگترین شرکت‌های تولیدکننده نفت و گاز دریایی جهان است که وظیفه استخراج و بهره‌برداری از میادین نفتی و گازی کشور را بر عهده دارد، حوزه اصلی فعالیت شرکت نفت فلات قاره ایران منطقه خلیج فارس است که علاوه بر ایران، هفت کشور تولیدکننده عمده نفت جهان (عراق، کویت، عربستان، بحرین، قطر، امارات، عمان) در حاشیه آن قرار دارند بر همین اساس خلیج فارس به قطب انرژی جهان معروف شده و فعالیت‌های اکتشاف و تولید نفت و گاز در آن از اهمیتی چشمگیر برخوردار است.

بر این اساس استفاده از خدمات اجاره بالگرد جهت ترابری کارکنان در مناطق عملیاتی شرکت نفت فلات قاره ایران واقع در خلیج فارس و دریای عمان امری ضروری است از طرفی شرکت‌های معدود و محدودی در این عرصه خدمات ارائه می‌دهند که موجبات انحصار در این صنعت را به وجود آورده است.

در این راستا با هماهنگی سازمان بازرسی و شرکت نفت فلات قاره ایران، قیمت قراردادهای اجاره بالگرد برای این شرکت به میزان قابل توجهی کاهش یافت به طوری که میانگین مبلغ قراردادهای جدید به میزان چهار هزار و ۷۷۸ یورو به ازای هر ساعت پرواز بالگرد به مدت ۲۴ ماه منعقد و اجرایی شد.