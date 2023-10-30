پیام کشورهای اسلامی به رژیم صهیونیستی توقف جنایت جنگی در غزه است

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم عزیزی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به همراه مرتضی محمودوند و سیداحمد آوایی دیگر اعضای این کمیسیون در جریان سفر به دمشق، با هلال الهلال، دستیار دبیرکل حزب بعث عربی سوریه دیدار و گفت‌وگو کردند.

عزیزی در ابتدای این دیدار ضمن عرض تسلیت به دلیل حادثه تروریستی دانشکده افسری حمص توسط رژیم صهیونیستی، گفت: رژیم جعلی صهیونیستی در غزه شکست سنگینی در میدان متحمل شد و اکنون انتقام این شکست را از زنان و کودکان بی دفاع غزه می‌گیرد.

وی در ادامه با بیان اینکه گنبد آهنین و دیوارهای چندین میلیارد دلاری که رژیم صهیونیستی ساخته بود همه در هم شکسته شد، عنوان کرد: بهترین دوستی‌ها در سختی‌ها شکل می‌گیرند و دوستی ایران و سوریه نیز در سختی‌هایی مانند جنگ صدام علیه ایران و حوادث تروریستی در سوریه تقویت شده و اکنون هم جمهوری اسلامی همواره در کنار محور مقاومت است.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: اکنون اتحاد محور مقاومت و کشورهای اسلامی این پیام را به رژیم صهیونیستی می‌دهد که باید هر چه سریع‌تر جنایت جنگی را متوقف کند.

نقش مؤثر ایران در خنثی سازی توطئه غربی‌ها علیه سوریه و محور مقاومت

هلال الهلال نیز در این دیدار با بیان اینکه همیشه جمهوری اسلامی ایران در خنثی سازی توطئه‌های غربی‌ها علیه سوریه و محور مقاومت نقش مؤثری ایفا کرده است، بیان کرد: طنز روزگار این است که غربی‌ها پرچم دفاع از حقوق بشر را در دست گرفته‌اند، در حالی که هیچ‌گاه در رفتارشان حقوق بشر را رعایت نکرده‌اند و آخرین نمونه آن هم رأی مخالف آمریکا به قطعنامه محکومیت جنایات جنگی رژیم صهیونیستی در غزه است.

دستیار دبیرکل حزب بعث عربی در ادامه افزود: بشار اسد سال ۲۰۰۵ به این نتیجه رسید که نمی‌توانیم به غرب اطمینان داشته باشیم لذا با شرق ارتباط گرفتیم و ارتباط گرفتن با روسیه و ایران نتایج خوبی به دنبال داشت و اکنون روابط تهران و دمشق برادرانه است.

وی همچنین با تاکید بر اینکه سوریه همواره از مسئله فلسطین حمایت می‌کند، اظهار کرد: بعد از سقوط بغداد در سال ۲۰۰۳ سفری به دمشق انجام شد و از سوریه خواستند تا همه گروه‌های مقاومت را از سوریه اخراج شوند، در غیر این صورت با تانک به سمت دمشق می آیند.

دستیار دبیرکل حزب بعث عربی سوریه در پایان خاطرنشان کرد: در آن زمان اسد به کالین پاول گفت «گروه‌های فلسطینی فقط از یک مسیر به خارج از سوریه می‌روند و آن زمان آزادی فلسطین است که به سمت کشورشان باز می‌گردند.» همان زمان فهمیدند سوریه از مسئله فلسطین کوتاه نمی‌آید و مورد هدف دشمنان قرار گرفت.