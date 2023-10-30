دریافت 12 MB کد مطلب 5925909 https://mehrnews.com/x33p6W ۸ آبان ۱۴۰۲، ۱۷:۱۹ کد مطلب 5925909 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۸ آبان ۱۴۰۲، ۱۷:۱۹ خشم شدید اسرای اسرائیلی از نتانیاهو و سران رژیم صهیونیستی نیروهای قسام تصاویری از اسیران را برای اولین بار منتشر کرد و آنها خشم خود را نسبت به نتانیاهو ابراز کردند. کپی شد مطالب مرتبط رایزنی «فیدان» و «بلینکن» درباره تحولات غزه و گسترش ناتو اعلام جزئیات برگزاری راهپیمایی یوم الله ١٣ آبان در ایلام تشکیل جلسات در حد وزرا یا حتی سران کشورها در رابطه با غزه محفل شعر سحر نزدیک است شهرکهای صهیونیست نشین در قدس اشغالی هدف حمله موشکی قرار گرفت برچسبها فلسطین مقاومت فلسطین گردانهای قسام رژیم صهیونیستی نتانیاهو
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