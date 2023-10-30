دریافت 12 MB
کد مطلب 5925909
  1. فیلم
  2. بین الملل
۸ آبان ۱۴۰۲، ۱۷:۱۹

خشم شدید اسرای اسرائیلی از نتانیاهو و سران رژیم صهیونیستی

خشم شدید اسرای اسرائیلی از نتانیاهو و سران رژیم صهیونیستی

نیروهای قسام تصاویری از اسیران را برای اولین بار منتشر کرد و آن‌ها خشم خود را نسبت به نتانیاهو ابراز کردند.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    فیلم‌های پربازدید