قیمت هر کیلو گوشت مرغ ۸۳.۸۰۰ تومان شد

به گزارش خبرنگار مهر، رصد بازار کالاهای اساسی انجام شد. کاهش دما قیمت گوشت مرغ، تخم مرغ و کله و پاچه را تا حدودی افزایش داد. در حال حاضر گوشت مرغ با افزایش حدود ۵ درصدی نسبت به هفته گذشته از هر کیلو ۷۸ هزار تومان به ۸۳.۸۰۰ تومان رسیده است. نرخ هر شانه تخم مرغ بین ۸۹ تا بیش از ۱۲۰ هزار تومان در نوسان است. کله و پاچه در دو هفته اخیر با افزایش قیمت مواجه بوده و به بیش از ۵۰۰ هزار تومان رسیده است.

در ادامه قیمت برخی کالاهای اساسی می‌آید (تمام قیمت‌ها به هزار تومان است).

قیمت کالاهای اساسی