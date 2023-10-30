قیمت برنج ایرانی در مهر امسال کاهش و برنج خارجی افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، افزایش قیمت برنج ایرانی در سال قبل سبب شد تا بیش از ۵۰ درصد محصولات قبل به فروش نرسد. مردم با توجه به قدرت خرید پایین بخش اعظمی از جامعه مبادرت به خرید برنج ارزان قیمت خارجی کردند. به عنوان مثال پایین‌ترین قیمت این محصول پرمصرف در ایران مربوط به برنج پاکستانی با هر کیلو ۳۹ هزار و ۸۰۰ تومان و بالاترین نرخ برنج خارجی باز هم مربوط به برنج پاکستانی درجه با هر کیلو ۶۵ هزار تومان است (یک کیسه ۱۰ کیلویی ۶۵۰ هزار تومان). یک کیسه ۱۰ کیلویی برنج هندی هم بین ۴۲۰ تا ۴۹۰ هزار تومان در نوسان است. این در حالی است که هر کیلو برنج شمشیری بین ۶۰ تا ۶۵ هزار تومان در حال خرید و فروش است.

برنج هاشمی بهترین نوع برنج ایرانی ابتدای سال تا حدود هر کیلو ۱۵۰ هزار تومان رسید که با شکسته شدن قیمت‌ها در شهریور به هر کیلو ۸۸ هزار تومان کاهش یافت. در حال حاضر با ورود دولت به بازار برنج برای جلوگیری از ضایع شدن محصولات داخلی و ضرر و زیان برنج کاران، محصولات از سوی واردکنندگان برنج خریداری و عرضه به بازار است.

امسال به دلیل نرخ تورم و کاهش قدرت خرید جامعه بخشی از محصولات بدون تقاضا بوده و تولیدکنندگان به دنبال صادرات آن هستند.

تغییرات متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب برای گروه‌های مختلف کالاهای خوراکی در مناطق شهری کشور در مهر ماه نشان می‌دهد:

نان و غلات

برنج خارجی درجه یک با ۴.۶ درصد و شیرینی خشک با ٢.٧ درصد بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند و همچنین بیشترین کاهش قیمت مربوط به برنج ایرانی درجه یک با ٣.٢- است.

گوشت قرمز، سفید و فرآورده‌های گوشتی

در حال حاضر هر کیلو ماهی قزل‌آلا ۱۸۰ هزار تومان و گوشت قرمز از ۳۱۶ تا ۵۶۰ هزار تومان متغیر است. در این گروه، ماهی قزل‌آلا با ۷.۸ درصد و گوشت گاو یا گوساله با ٣.٢ درصد بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل به ثبت رساندند.

لبنیات، تخم مرغ و انواع روغن

تخم مرغ در نیمه دوم سال مصرف بیشتری دارد و با توجه کاهش دما قیمت آن نسبت به ابتدای سال روند افزایشی دارد. در هفته جاری هر شانه ۳۰ عددی تخم مرغ که کمتر از ۲ کیلو گرم است بین ۱۰۵ تا ۱۲۰ هزار تومان عرضه می‌شود. لبنیات و انواع روغن در چند ماه اخیر نرخ ثابتی داشتند. روغن به دلیل کاهش قیمت جهانی آن کاهش نسبی داشت. در این گروه، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به شیر خشک با ۵.۸ درصد، تخم مرغ ماشینی با ٣.٦ درصد، و کره پاستوریزه با ٣.٠ درصد و همچنین بیشترین کاهش قیمت مربوط به روغن نباتی جامد با ٢.٥- درصد و روغن مایع با ٢.٢- درصد است.

گفتنی است شیرخشک تیر ماه امسال افزایش قیمت داشت و این تغییر نرخ باید تا پایان سال ثابت باقی می‌ماند.

میوه و خشکبار

در این گروه، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به کشمش پلو با ۳.۵ درصد و مغز گردو با ٣.٣ درصد همچنین بیشترین کاهش قیمت مربوط به پرتقال با ٢٣.٤- درصد، انار با ١٦.٨- درصد و هندوانه با ١٣.٩- درصد است.

سال گذشته با کاهش آفات در باغات محصولات زراعی و باغی افزایش داشتند به طوری که پیش بینی شده بود امسال حدود ۸ میلیون تن گندم برداشت شود که این عدد به بیش از ۱۰ میلیون تن رسید. همچنین سال گذشته به دلیل افزایش تولید پرتقال در باغات شمال قیمت این محصول درب باغ هر کیلو حدود ۳ هزار تومان بود در حالی که این مبلغ سال ۱۴۰۰ حدود ۹ هزار تومان در هر کیلو خرید انجام می‌شد.

سبزیجات و حبوبات

در این گروه، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به کدو سبز با ۷.۶ درصد، قارچ با ٥.٧ درصد و گوجه فرنگی با ٤.٣ درصد و همچنین بیشترین کاهش قیمت مربوط به خیار با ١٢.٩- درصد، بادمجان با ٤.٠- درصد و سیب زمینی با ٢.٧- درصد است.

قند و شکر، آشامیدنی‌ها و سایر خوراکی‌ها

در این گروه، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به چای خارجی بسته‌ای با ۲.۸ درصد، سس مایونز و سس گوجه فرنگی با ٢.٢ درصد است.