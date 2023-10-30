صادرات بیش از ۲ میلیون تن شیر و محصولات لبنی از کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ابراهیم حسن نژاد، معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی گفت: معرفی دام‌های برتر می‌تواند در حوزه تولید، تغذیه و اصلاح نژاد برای تولیدکنندگان، یک الگو باشد.

وی با اشاره به صادرات بیش از دو میلیون تن شیر و محصولات لبنی کشور افزود: این میزان صادرات نشان دهنده وجود دام‌های پر تولید با ژنتیک برتر در کشور است.

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در مورد میزان مصرف لبنیات در ایران تصریح کرد: سرانه مصرف لبنیات بالای ۱۱۰ کیلو گرم برای هر نفر است که نسبت به گذشته رشد قابل توجهی داشته است.

وی با بیان اینکه مصرف شیر و لبنیات بر سلامت جامعه تأثیرگذار است، گفت: ما باید در زمینه افزایش مصرف شیر و لبنیات در کشور تلاش کنیم.

حسن نژاد بر تأمین علوفه برای دامداری‌های کشور تاکید و اظهار کرد: بخش عمده‌ای از علوفه دام از طریق واردات تأمین می‌شود.

وی ارتقای بهره‌وری را از اولویت‌های جدی وزارت جهاد کشاورزی دانست و گفت: در حال حاضر بیش از ۳۶۰۰ واحد دام و طیور در کشور تعطیل شده و یا با ظرفیت پایینی فعالیت می‌کنند. ظرفیت این واحدها بیش از ۳۵۰ هزار رأس است که باید تلاش کنیم این واحدها به چرخه تولید بازگردند.

وی توسعه واحدهای دام دو منظوره را از برنامه‌های معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی نام برد و تصریح کرد: ما باید به حوزه تولید گوشت نیز برای تأمین امنیت غذایی توجه کنیم و در این راستا توسعه دام‌های دو منظوره شیری و گوشتی از سیاست‌ها و برنامه‌های ما است.

حسن نژاد کمبود سرمایه در گردش را یکی از مشکلات واحدهای تولیدکننده و دامپروری‌ها عنوان کرد و گفت: با توجه به آزادسازی قیمت‌ها، نیاز به سرمایه در گردش در واحدهای تولیدات دامی به شدت افزایش یافته و تلاش می‌کنیم این مشکل رفع شود.