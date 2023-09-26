قیمت برخی کالاهای اساسی+جدول

به گزارش خبرنگار مهر، رصد بازار کالاهای اساسی حاکی از تغییرات در تعداد فروشگاهها و افزایش قیمت برخی کالاها با خنک شدن هوا است.
در ادامه قیمت برخی کالاهای اساسی میآید (تمام قیمتها به هزار تومان است).
قیمت کالاهای اساسی
|کالای اساسی
|قیمت هفته جاری
|قیمت هفته گذشته
|گوشت ران گوسفند داخلی
|۵۶۵
|۵۶۵
|شقه گوسفند
|۴۶۰
|۴۶۰
|گوشت ران گوساله
|۵۷۵
|۵۷۵
|گوشت چرخ کرده مخلوط
|۵۲۰
|۵۲۰
|گوشت چرخ کرده در فروشگاههای زنجیرهای
|۲۵۹.۵۰۰-۳۵۵
|۲۵۹.۵۰۰-۳۵۱.۷۰۰
|کله و پاچه
|۳۰۰-۴۴۰
|۳۰۰-۴۲۰
|گوشت مرغ گرم
|۷۸
|۷۸
|گوشت مرغ با کمر
|۶۵
|۶۵
|گوشت مرغ بدون کمر
|۷۵
|۷۵
|سینه مرغ با استخوان
|۹۵
|۹۵
|گوشت مرغ چرخ کرده
|۱۵۰-۱۷۶
|۱۵۰-۱۷۶
|ماهی قزل آلا
|۱۸۰
|۱۰۰-۱۶۵
|میگو
|۲۲۰-۲۸۰
|۲۲۰-۴۸۰
|تن ماهی
|۵۸-۸۹
|۵۸-۸۹
|تخم مرغ دولتی (شانه ۳۰ عددی)
|۹۵-۱۲۰
|۸۵-۹۹
|شیر بطری کم چرب
|۲۵
|۲۵
|شیر بطری پر چرب
|۲۷
|۲۷
|پنیر سفید ۵۱۵ گرمی
|۸۱
|۸۱
|کره ۱۰۰ گرمی
|۳۳.۵۰۰
|۳۳.۵۰۰
|کره ۵۰ گرمی
|۱۸.۵۰۰
|۱۸.۵۰۰
|ماست دبه ای همزده
|۷۵.۹۹۰-۱۱۵
|۷۵.۹۹۰-۱۱۵
|ماست ۹۰۰ گرمی
|۵۲
|۵۲
|ماست دبهای دو کیلویی
|۵۵-۶۴.۲۰۰
|۵۵-۶۴.۲۰۰
|ماست ۱.۸ گرمی پرچرب
|۹۹
|۹۹
|خامه ۲۵۰ گرمی
|۳۵
|۳۵
|خامه ۲۰۰ گرمی
|۳۲.۵۰۰
|۳۲.۵۰۰
|قند (یک کیلو)
|۴۰-۵۰
|۴۰-۵۰
|شکر (یک کیلو)
|۳۵-۴۰
|۳۵-۴۰
|برنج شمشیری هر کیلو
|۵۰
|۵۰
|برنج طارم عطری هر کیلو
|۷۸
|۷۸
|برنج هاشمی هر کیلو
|۸۸
|۸۸
|برنج هاشمی-بسته یک کیلویی فروشگاهی
|۱۰۹
|۱۰۹
|برنج پاکستانی هر کیلو (دولتی)
|۳۹.۸۰۰
|۳۹.۸۰۰
|ماکارونی قطر ۱.۵ غنی شده ۵۰۰ گرمی
|۲۸.۵۰۰
|۲۸.۵۰۰
|ماکارونی ۷۰۰ گرمی
|۲۴
|۲۴
|رب گوجه فرنگی
|۴۵-۶۰
|۴۵-۶۰
|روغن جامد ۵ کیلویی
|۳۶۰-۳۶۵
|۳۶۵
|روغن آفتابگردان ۱.۵ لیتری (سرخ کردنی)
|۱۰۴.۵۰۰
|۱۰۴.۵۰۰
|روغن آفتابگردان ۱.۵ لیتری (پخت و پز)
|۹۶.۳۰۰
|۹۶.۳۰۰
|روغن ذرت ۱.۸ لیتری شیشه مات (پخت و پز)
|۳۶۸
|۳۶۸
|روغن ذرت ۱.۸ لیتری شیشه مات (سرخ کردنی)
|۳۴۸
|۳۴۸
|نخود
|۶۳
|۶۳
|ماش
|۵۷
|۵۷
|لپه
|۶۰
|۵۳
|عدس
|۴۹-۶۷
|۴۹-۶۷
|لوبیا چشم بلبلی
|۶۴
|۵۷
|لوبیا قرمز
|۷۲
|۷۲
|لوبیا سفید
|۸۳
|۸۳
|لوبیا چیتی
|۷۴
|۷۱
کد خبر ۵۸۸۲۲۰۴
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