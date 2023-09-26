قیمت برخی کالاهای اساسی+جدول

به گزارش خبرنگار مهر، رصد بازار کالاهای اساسی حاکی از تغییرات در تعداد فروشگاه‌ها و افزایش قیمت برخی کالاها با خنک شدن هوا است.

در ادامه قیمت برخی کالاهای اساسی می‌آید (تمام قیمت‌ها به هزار تومان است).

قیمت کالاهای اساسی

کالای اساسی قیمت هفته جاری قیمت هفته گذشته گوشت ران گوسفند داخلی ۵۶۵ ۵۶۵ شقه گوسفند ۴۶۰ ۴۶۰ گوشت ران گوساله ۵۷۵ ۵۷۵ گوشت چرخ کرده مخلوط ۵۲۰ ۵۲۰ گوشت چرخ کرده در فروشگاه‌های زنجیره‌ای ۲۵۹.۵۰۰-۳۵۵ ۲۵۹.۵۰۰-۳۵۱.۷۰۰ کله و پاچه ۳۰۰-۴۴۰ ۳۰۰-۴۲۰ گوشت مرغ گرم ۷۸ ۷۸ گوشت مرغ با کمر ۶۵ ۶۵ گوشت مرغ بدون کمر ۷۵ ۷۵ سینه مرغ با استخوان ۹۵ ۹۵ گوشت مرغ چرخ کرده ۱۵۰-۱۷۶ ۱۵۰-۱۷۶ ماهی قزل آلا ۱۸۰ ۱۰۰-۱۶۵ میگو ۲۲۰-۲۸۰ ۲۲۰-۴۸۰ تن ماهی ۵۸-۸۹ ۵۸-۸۹ تخم مرغ دولتی (شانه ۳۰ عددی) ۹۵-۱۲۰ ۸۵-۹۹ شیر بطری کم چرب ۲۵ ۲۵ شیر بطری پر چرب ۲۷ ۲۷ پنیر سفید ۵۱۵ گرمی ۸۱ ۸۱ کره ۱۰۰ گرمی ۳۳.۵۰۰ ۳۳.۵۰۰ کره ۵۰ گرمی ۱۸.۵۰۰ ۱۸.۵۰۰ ماست دبه ای همزده ۷۵.۹۹۰-۱۱۵ ۷۵.۹۹۰-۱۱۵ ماست ۹۰۰ گرمی ۵۲ ۵۲ ماست دبه‌ای دو کیلویی ۵۵-۶۴.۲۰۰ ۵۵-۶۴.۲۰۰ ماست ۱.۸ گرمی پرچرب ۹۹ ۹۹ خامه ۲۵۰ گرمی ۳۵ ۳۵ خامه ۲۰۰ گرمی ۳۲.۵۰۰ ۳۲.۵۰۰ قند (یک کیلو) ۴۰-۵۰ ۴۰-۵۰ شکر (یک کیلو) ۳۵-۴۰ ۳۵-۴۰ برنج شمشیری هر کیلو ۵۰ ۵۰ برنج طارم عطری هر کیلو ۷۸ ۷۸ برنج هاشمی هر کیلو ۸۸ ۸۸ برنج هاشمی-بسته یک کیلویی فروشگاهی ۱۰۹ ۱۰۹ برنج پاکستانی هر کیلو (دولتی) ۳۹.۸۰۰ ۳۹.۸۰۰ ماکارونی قطر ۱.۵ غنی شده ۵۰۰ گرمی ۲۸.۵۰۰ ۲۸.۵۰۰ ماکارونی ۷۰۰ گرمی ۲۴ ۲۴ رب گوجه فرنگی ۴۵-۶۰ ۴۵-۶۰ روغن جامد ۵ کیلویی ۳۶۰-۳۶۵ ۳۶۵ روغن آفتابگردان ۱.۵ لیتری (سرخ کردنی) ۱۰۴.۵۰۰ ۱۰۴.۵۰۰ روغن آفتابگردان ۱.۵ لیتری (پخت و پز) ۹۶.۳۰۰ ۹۶.۳۰۰ روغن ذرت ۱.۸ لیتری شیشه مات (پخت و پز) ۳۶۸ ۳۶۸ روغن ذرت ۱.۸ لیتری شیشه مات (سرخ کردنی) ۳۴۸ ۳۴۸ نخود ۶۳ ۶۳ ماش ۵۷ ۵۷ لپه ۶۰ ۵۳ عدس ۴۹-۶۷ ۴۹-۶۷ لوبیا چشم بلبلی ۶۴ ۵۷ لوبیا قرمز ۷۲ ۷۲ لوبیا سفید ۸۳ ۸۳ لوبیا چیتی ۷۴ ۷۱

کد خبر ۵۸۸۲۲۰۴