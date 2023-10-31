گرانی «شکر تغذیه» بهاره و زمستانه برای زنبور داران مشکل ساز است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا بهنام پور صبح سه شنبه در گفت و گو با خبرنگاران، افزود: ظرفیت تولیدی مطلوبی در مزارع زنبور استان وجود دارد.

وی با اشاره به چالش‌های پیش روی تولید کنندگان، اظهار کرد: گرانی نهاده‌های زنبورداری از جمله موم، کندو و دارو، بیماری کنه، گرانی شکر برای تغذیه بهاره و زمستانه، گرد و غبار و گاهاً ضعف بازار فروش برند ساز از مهمترین مشکلات زنبورداران است.

بهنام پور از وجود ۲۱۳ هزار کلونی زنبور عسل در مناطق مختلف استان خبر داد و گفت: یکهزار و ۷۰۰ تن عسل در مزارع پرورش زنبور عسل استان طی سال گذشته تولید شده است.

بهنام پور به کیفیت بالای پوشش گیاهی استان اشاره کرد و اظهار داشت: ۶۶ تن محصولات جانبی گرده گل، موم، ژله و بره موم نیز در استان تولید شد.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان با بیان اینکه عسل تولیدی استان از کیفیت و خاصیت بالایی برخوردار است. عنوان کرد: میزان عسل تقلبی در استان نسبت به سایر استان‌های کشور خیلی کمتر است و ۵۰ درصد از عسل تولیدی کهگیلویه و بویراحمد در داخل استان مصرف می‌شود.