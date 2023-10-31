به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه نویی در مراسم بدرقه تیم نوجوانان به جام جهانی زیر ۱۷ سال اظهار داشت: برنامه ریزی برای رسیدن به هدف بسیار مهم است که متأسفانه در کشورمان به آن اهمیتی داده نمی‌شود؛ اما در تیم ملی نوجوانان به همت میرشاد ماجدی رئیس کمیته جوانان، حسین عبدی و دستیارانش تا حدودی توانسته اند که برنامه ریزی خوبی داشته باشند.

او ادامه داد: خیلی‌ها کشور ژاپن را برای برنامه ریزی درست مثال می‌زنند. اگر به یاد داشته باشیم مسئولان این کشور از ۲۰ سال گذشته با ساخت انیمیشن‌هایی با موضوع فوتبال باعث ایجاد انگیزه در بین مردمان خود شدند و بعد از حذف تیم ملی ژاپن در مقدمانی جام جهانی ۱۹۹۰ به یاد دارم که سرمربی این تیم در پایان مسابقات گفت با اینکه حذف شدیم اما به هدف‌هایی که داشتیم، رسیدیم. آنها از همان موقع شروع به برنامه ریزی کردند و فکر می‌کنم ژاپن تنها کشوری در جهان باشد که برنامه ریزی ۱۰۰ ساله برای این رشته دارد.

سرمربی تیم ملی فوتبال افزود: برنامه ریزی در ایران با توجه به نیروهای جوان و با استعدادی که در کشور وجود دارد، بسیار مهم است و باید به آن توجه شود. در ۱۵ سال گذشته همیشه گفته ام که باید ایرانی جماعت را باور داشت. اگر در گذشته شرایط خوب بود باور کنید امروز باید حضور تعداد زیاد مربی ایرانی در فوتبال اروپا می‌بودیم. رسیدن به فینال لیگ قهرمانان آسیا بسیار سخت است اما یحیی گل محمدی با شرایط و امکانات اندکی که در کشور وجود دارد توانست با پرسپولیس به این موفقیت دست یابد.

قلعه نویی خاطر نشان کرد: از همین الان خواهش می‌کنم برای تیم جوانان و امید برنامه داشته باشید. مهدی محمد نبی (نایب رئیس فدراسیون فوتبال) می‌داند در مورد تیم امید چه شرایطی را پشت سر گذاشته ایم که یک روز آنها را بازگو خواهم کرد. از کادرفنی و مدیریت تیم نوجوانان یک بار به خاطر صعود به جام جهانی و یک بار به خاطر پشتوانه سازی، تشکر می‌کنم.

سرمربی تیم ملی گفت: می‌گویند تیم ملی پیر است اما آیا در تیم ملی بزرگسالان بازیکن می‌سازند پشتوانه سازی وظیفه تیم‌های پایه است. ما باید مثل ژاپن عمل کنیم که ۲ تیم دارد. اگر برنامه ریزی کرده و تیم‌های ستادی خوب کار کنند، نتیجه می‌گیریم. اطمینان دارم در جام جهانی نتایج خوبی می‌گیرد. مساله بعدی این است که بازیکنان نوجوانان ما باید قدر سلامتی، استعداد خود را بدانند.

قلعه نویی در پایان خاطر نشان کرد: نمونه بارز این هدف‌گزاری سید جلال حسینی مربی فعلی تیم پرسپولیس است. روزی که من سرمربی تیم ملی شدم او لیاقت حضور در جام جهانی را داشت. نباید بترسید زیرا استعدادهای خیلی خوبی هستید.

قلعه نویی در مورد اینکه آیا امکان تغییر در برنامه های هفته دهم مسابقات لیگ برتر وجود دارد یا خیر بیان کرد: در مورد این موضوع الان نمی شود، صحبت کرد. باید ببینیم با صحبت‌هایی که انجام دادیم چه می‌شود. قبلا در جلسه‌ای که داشتیم قرار بود بیستم بازیکنان را به ما تحویل بدهند. تیم بزرگسالان تا این لحظه حتی یک دقیقه هم بازی‌ها را عقب نیانداخته است. بازی‌هایی که عقب افتاد به خاطر تیم ملی امید و یک هفته هم به خاطر یک تیم باشگاهی بود. چون خودم مربی باشگاهی بودم جوری رفتار کردم که شرایط مربیان باشگاه‌ها هم در نظر گرفته شود و تیم‌ها در شرایط مسابقه باشند. الان این فشردگی بازی‌ها و فاصله کم، مقداری به تیم ملی لطمه می‌زند. جلسه خوبی داشتیم و نتیجه را اعلام خواهم کرد.

سرمربی تیم ملی فوتبال در خصوص تنشی که بین اهالی فوتبال و سایر رشته های ورزشی در خصوص میزان پاداش شکل گرفته است، بیان کرد: باید حق همه رشته ها حفظ شود و نباید باعث دلخوری ورزشکاری شود.

وی افزود: صعود به جام جهانی بسیار سخت و مشکل است. همچنین قهرمانی در رقابت های جهانی و المپیک هم کار دشواری است. اگر ورزشکاران سایر رشته ها صحبتی را بیان می کنند برای احیای حق خودشان است و قصد بی احترامی به جامعه فوتبال را ندارند. صحبت های کنعانی زادگان بیشتر جنبه شوخی داشته ولی مسئولان و دولتمردان باید حق تمام ورزشکاران را بدهند.

قلعه نویی در رابطه با اینکه گفته می شود او مخالف برگزاری هفته دهم مسابقات لیگ برتر است، بیان کرد: به هرحال فاصله هفته های بیست و یکم، بیست و پنجم و سی‌ام، بسیار کم است. قبل از آن هم بازیکنان ۴-۳ روز یکبار بازی می‌کنند. زمین‌ها هم مساعد نیستند و باعث مصدومیت می‌شوند. جلسه بسیار خوبی داشتیم. قرارشد به ما خبر بدهند که بعدا اعلام می‌کنم.

وی ادامه داد: ما ۵ بازی را انجام دادیم که ۴ تای آنها خارج از خانه بوده است. دو فینال را هم بردیم و تنها یک گل خوردیم، اما ببینید چقدر به ما حمله شد. این حمله ها درست تداعی کننده سال ۲۰۰۶ است. آنقدر که به ما حمله شد به منچسترسیتی که بعد از قهرمانی انگلیس و اروپا نتایج خوبی را در ۲، ۳ هفته گذشته کسب نکرده، حمله نشده است.

قلعه نویی ادامه داد: اگر آمار بازی با اردن را ببینید اینطور است که قبلا ما را در تهران برده و در کشور خودشان هم شکست‌مان داده بودند، اما ما آنها را در خانه شان با اختلاف ۲ گل بردیم. آیا این انتقادها طبیعی است؟ بحث دوندگی و فردی را دیدیم که خیلی آمارمان بالا بود. ما ایراد داریم و می پذیریم، هیچ تیم یا بازیکنی در دنیا نمی تواند ۳۰ بازی را به یک شکل انجام دهد و به هرحال اتفاقاتی می افتد. در آن بازی هم چمن یک مقدار خراب بود و اشتباهات فردی یکی دو بازیکن داشتند. در فینال ها هم ازبکستان و قطر را بردیم که تیم های بزرگی هستند و در جام ملت ها و مقدماتی جام جهانی حتما خواهید دید.

سرمربی تیم ملی با اشاره به اینکه از سال ۲۰۰۶ تا الان هرچه می‌خواستید، زدید و دادگاهی کردید، تاکید کرد: در این ۸۰ روز به خاطر مردم به تیم ملی کمک کنید. راه موفقیت تعامل است. فرق کشورهای دیگر با ما این است که آنها دلسوز مملکت شان هستند و ما حب و بغض داریم. خدا بیامرزد انتظامی را که مثال خوبی می زد و می گفت شغل دوم برخی مردم بخل و حسادت شده است. در ورزش این را به عینه می بینم. بیایید به مملکت تان کمک کنید. یک روز قلعه نویی هست و یک روز نه. قلم هایی که سال ۲۰۰۶ زده شد، به نوعی ظلم بود. الان هم به شکل دیگری همان حرف ها را می زنند.