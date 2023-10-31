برزیل و انگلیس را آنالیز کرده ایم/ باید از بازیکنان حمایت شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین عبدی در در مراسم بدرقه تیم فوتبال نوجوانان به جام جهانی زیر ۱۷ سال اظهار داشت: ما یک تیم هستیم و همیشه به بازیکنان گفته‌ام که ما در کنار هم یک تیم می‌شویم نه شما بدون ما و نه ما بدون شما به هیچ جایی نخواهیم رسید. خدا را شکر با تمام سختی‌هایی که پیش رو داشتیم، توانستیم به جام جهانی راه یابیم.

وی ادامه داد: تیم‌های انگلیس، برزیل و نیوکالدونیا را به خوبی آنالیز کرده‌ایم و حتی پیش بینی حضور در مراحل حذفی هم کرده‌ایم، چون کار ما در مرحله گروهی تازه شروع می‌شود و نباید فقط به حضور در همین مرحله فکر کنیم.

عبدی افزود: با بازیکنان صحبت‌های زیادی را انجام دادیم تا در ذهن آنها برای حضور در جام جهانی آماده باشد. با ۲۱ بازیکن که شامل سه دروازه بان می‌شود راهی جام جهانی خواهیم شد، یقین دارم که ۱۴ بازیکن حاضر در تیم ملی می‌توانند در سه پست مختلف بازی کنند که این به ما خیلی کمک خواهد کرد و باعث خواهد شد تا دچار کمبود بازیکن نباشیم.

سرمربی تیم ملی نوجوانان خاطر نشان کرد: ابتدا باید سلامتی بازیکنان در این جام جهانی را مدنظر داشته باشیم و بعد به یک نتیجه درخشان فکر کنیم. این بازیکنان امیدهای فوتبال ایران هستند و باید از آنها حمایت شود و از همه کسانی که در راه رسیدن به جام جهانی به ما کمک کردند، تشکر می‌کنم.