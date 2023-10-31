دستگیری یک وکیل دادگستری در استان مرکزی به اتهام کلاهبرداری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان مرکزی حجت‌الاسلام والمسلمین سید عبدالمهدی موسوی ظهر سه‌شنبه اظهار داشت: نهادهای نظارتی و بالادستی باید نظارت بیشتری بر رفتار حرفه‌ای وکلا داشته باشند.

وی تاکید کرد: یکی از وکلای دادگستری با ادعای داشتن ارتباط نزدیک با برخی از قضات، به موکلین خود قول اخذ رأی تضمینی داده و بابت این موضوع حق‌الوکاله‌های کلانی را از آنها دریافت کرده است.

رییس کل دادگستری استان مرکزی گفت: وی با ارتباطاتی که با برخی کارکنان داشت پرونده‌های خود را به شعب خاص هدایت و احکام مورد نظر خود را در این شعب اخذ می‌کرد.



حجت الاسلام موسوی افزود: با رصد و نظارت نامحسوس چند ماهه و مستند سازی کامل، نسبت به دستگیری وکیل فوق الاشعار اقدام شد و با قرار بازداشت موقت به زندان معرفی و پرونده قضایی وی در شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب در حال رسیدگی است.



وی گفت: تنها در یک فقره از پرونده‌ها، وکیل مذکور، قرارداد خصوصی اخذ مبلغ حدود ۷۰ میلیارد ریال حق‌الوکاله جهت اخذ رأی تضمینی، با موکل خود تنظیم کرده بود.

رییس کل دادگستری استان مرکزی عنوان کرد: رسالت وکیل دفاع کارشناسانه و عادلانه در مدار قانون است که ادعای اینکه اعلام کند که من رأی تضمینی می‌گیرم جای تأمل و ورود نهادهای نظارتی دارد که باید با حساسیت زیاد و به صورت جدی با چنین وکلایی برخورد شود.

حجت الاسلام موسوی گفت: هیچ‌گونه اغماضی در این برخوردها وجود ندارد چرا که این افراد مایه سرایت فساد به بخش‌های مختلف و بدبین کردن مردم به وکلای پاک دست و حق مدار می‌شوند.