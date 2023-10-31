اذعان به اسارت ۲۴۰ صهیونیست در غزه/ هشدار جدید قسام به اشغالگران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه‌های فلسطینی، گردان‌های قسام اعلام کرد که مجاهدان این گردان وارد درگیری سختی با نیروهای اشغالگر اسرائیلی که به شمال غرب غزه نفوذ کرده بودند، شده و یک نظامی را کشته و دو جنگ‌افزار را هم منهدم کردند.

از سوی دیگر، گردان‌های قسام با پیام تصویری جدیدی به اشغالگران صهیونیست درباره نفوذ زمینی به غزه هشدار داد.

در این پیام به زبان عربی «لن تمروا» نوشته شده که به معنای «هرگز (از نقاط مرزی) عبور نخواهید کرد» است.

اذعان ارتش صهیونیستی به اسارت ۲۴۰ نفر در غزه

سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که تا این لحظه خانواده‌های ۲۴۰ اسرائیلی در غزه در جریان اسارت فرزندان خود در غزه قرار گرفته‌اند.

سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی همچنین گفت که تلفات نظامیان صهیونیست از ۷ اکتبر تا این لحظه به ۳۱۲ نفر رسیده است.