  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۹ آبان ۱۴۰۲، ۱۳:۳۴

اذعان به اسارت ۲۴۰ صهیونیست در غزه/ هشدار جدید قسام به اشغالگران

اذعان به اسارت ۲۴۰ صهیونیست در غزه/ هشدار جدید قسام به اشغالگران

مقامات صهیونیست به اسارت ۲۴۰ صهیونیست در غزه اذعان کردند، در عین حال گردان‌های قسام طی هشداری جدید به اشغالگران درباره حمله زمینی به غزه هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه‌های فلسطینی، گردان‌های قسام اعلام کرد که مجاهدان این گردان وارد درگیری سختی با نیروهای اشغالگر اسرائیلی که به شمال غرب غزه نفوذ کرده بودند، شده و یک نظامی را کشته و دو جنگ‌افزار را هم منهدم کردند.

از سوی دیگر، گردان‌های قسام با پیام تصویری جدیدی به اشغالگران صهیونیست درباره نفوذ زمینی به غزه هشدار داد.

در این پیام به زبان عربی «لن تمروا» نوشته شده که به معنای «هرگز (از نقاط مرزی) عبور نخواهید کرد» است.

اذعان ارتش صهیونیستی به اسارت ۲۴۰ نفر در غزه

سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که تا این لحظه خانواده‌های ۲۴۰ اسرائیلی در غزه در جریان اسارت فرزندان خود در غزه قرار گرفته‌اند.

سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی همچنین گفت که تلفات نظامیان صهیونیست از ۷ اکتبر تا این لحظه به ۳۱۲ نفر رسیده است.

کد مطلب 5926580

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها