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۹ آبان ۱۴۰۲، ۱۳:۵۳

امام جمعه کرمانشاه:

تغییر محاسبات رژیم صهیونیستی با عملیات «طوفان الاقصی»

تغییر محاسبات رژیم صهیونیستی با عملیات «طوفان الاقصی»

کرمانشاه- امام جمعه کرمانشاه با اشاره به اینکه اسراییل به زودی نابود می‌شود، گفت: عملیات «طوفان الاقصی» محاسبات رژیم صهیونیستی را تغییر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حبیب الله غفوری ظهر سه‌شنبه در نشست هماهنگی راهپیمایی ۱۳ آبان که با حضور جمعی از مسئولان استانی برگزار شد، اظهار کرد: به فضل الهی هماهنگی لازم برای برگزاری هرچه با شکوه تر راهپیمایی ۱۳ آبان انجام گرفته است.

وی افزود: دشمنان تمرکز خود را در تحولات اخیر برای پنهان کردن واقعیت‌ها بر رسانه تمرکز کرده‌اند و باید کار رسانه‌ای در موضوعات مختلف مورد توجه قرار گیرد.

امام جمعه کرمانشاه تصریح کرد: هم اکنون اسرائیل در حال رقم زدن جنایت جنگی و نسل کشی مردم مظلوم فلسطین است اما رسانه‌های غربی سعی در پنهان کردن این حقایق دارند.

حجت الاسلام غفوری بیان کرد: رزمندگان حماس و مقاومت فلسطین با انجام طوفان الاقصی و نشان دادن ضعف اطلاعاتی و عملیاتی حقایق رژیم اسرائیل را به جهان نشان داد.

وی ادامه داد: اسرائیل سعی کرده بود با استفاده از ابزار رسانه خود را شکست ناپذیر جلوه دهد اما رزمندگان مقاومت این هیمنه پوشالی را درهم شکستند.

امام جمعه کرمانشاه گفت: اگر مداخله و صحنه گردانی آمریکا و سایر کشورهای غربی نبود اسرائیل تاکنون نابود شده بود اما به فضل الهی پیروزی از آن جبهه حق است.

حجت الاسلام غفوری عنوان کرد: انقلاب اسلامی ایران به کشورهای جهان نشان داد می‌توان با دست خالی و تحریم در مقابل دشمن ایستاد و پیروز شد و به خودکفایی و استقلال رسید و نظم جهانی استکبار را تغییر داد.

وی اضافه کرد: اسرائیل خود را برای حمله به غزه آماده کرده بود اما رزمندگان مقاومت با پیش دستی و حمله غافلگیرانه توانستند دشمن را درمانده کرده و نقشه‌های آنان را خنثی کنند.

امام جمعه کرمانشاه تاکید کرد: در فضای رسانه‌ای امروز نیازمند کار رسانه‌ای و جهاد تبیین برای بیان حقایق هستیم.

کد مطلب 5926584

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