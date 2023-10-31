دستگیری ۱۱ نفر سارق منزل در کرج

سرهنگ پیمان گودرزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وصول چندین فقره پرونده با موضوع سرقت منزل از شهروندان در منطقه حصارک کرج، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران کلانتری ۳۲ حصارک بالا قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با بررسی مناطق وقوع سرقت رد پای یک باند حرفه‌ای سرقت را در این سرقت‌ها مشاهده و با انجام اقدامات اطلاعاتی بر روی آنها هویت ۱۱ نفر از افراد دخیل در این سرقت‌ها را شناسایی کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرج اضافه کرد: پس از مشخص شدن محل اختفا سارقان شناسایی شده، با هماهنگی مقام قضائی همه این افراد در عملیات‌های جداگانه دستگیر شدند.

وی اظهار کرد: متهمان در کلانتری به ارتکاب ۱۱ فقره سرقت منزل اعتراف و با انجام هماهنگی قضائی برای سیر تحقیقات تخصصی به پلیس آگاهی منتقل شدند.

سرهنگ گودرزی در پایان خاطرنشان کرد: رعایت نکات پیشگیری از سرقت منزل نقش ویژه ای در پیشگیری از وقوع سرقت دارد که شهروندان می‌توانند با رعایت این نکات از به یغما رفتن اموالشان پیشگیری کنند.