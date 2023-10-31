فعال شدن ۶۰ اکیپ بازرسی برای اجرای طرح نظارتی ویژه در بازار البرز

به گزارش خبرنگار مهر، محمد انصاری عصر سه‌شنبه در جلسه هم اندیشی و هماهنگی برگزاری طرح ویژه نظارتی برخورد با تخلفات صنفی گفت: با توجه به دستور ویژه وزیر صمت و تأکیدات استاندار البرز این طرح نظارتی با مشارکت بازرسان اداره کل صمت، جهاد کشاورزی، اتاق اصناف، تعزیرات حکومتی، دانشگاه علوم پزشکی و غذا دارو، پلیس امنیت اقتصادی و سایر دستگاه‌های مسئول اجرا می‌شود و برخورد با تخلفات صنفی از جمله عدم درج قیمت، عدم صدور صورتحساب و گران فروشی کالاهای پر تقاضا در اولویت کار قرار دارد.

وی با اشاره به همکاری ویژه اتحادیه‌های صنفی در طرح نظارتی ویژه استان تصریح کرد: با توجه به ظرفیت‌های فنی سامانه‌های جامع تجارت و جامع انبارها، تمرکز بر هدفمندی بازرسی‌ها و نظارت هوشمند بر روند توزیع و عرضه کالاها یک ضرورت است و باید روی این امکان برنامه ریزی و اقدام کنیم.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز همچنین با اشاره به رشد ۱۵ درصدی تعداد بازرسی‌های صنفی از ابتدای امسال تاکنون افزود: در همین مدت کشفیات انواع کالای قاچاق افزایش ۳۶ درصدی و بازرسی‌های حوزه خدمات رشد ۴۰ درصدی داشته است.

انصاری گفت: از ابتدای ۱۴۰۲، اجرای طرح‌های نظارتی در قالب گشت مشترک بازرسی در دستور کار ویژه بوده و بیش از ۳ هزار مورد گشت بازرسی در سطح استان اجرایی شده است.

وی با تاکید بر ضرورت بررسی‌های کاملاً کارشناسانه و مبتنی بر مدارک و مستندات در روند تنظیم گزارشات از سوی بازرسان گفت: تنها خط قرمز ما در برخورد با متخلفان حقوق مصرف‌کنندگان و الزامات تأمینی به هنگام و با قیمت مناسب مایحتاج عمومی مردم است.

گفتنی است؛ جلسه هماهنگی برگزاری طرح ویژه نظارتی با حضور دکتر محمد انصاری مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز، علی رمجی معاون دادستان مرکز استان، دکتر پاشایی معاون اداره کل تعزیرات حکومتی، دادخواه رئیس اتاق اصناف مرکز البرز و بازرسان معاونت نظارت و بازرسی اداره کل صمت، جهاد کشاورزی، اتاق اصناف و اتحادیه‌های تحت پوشش، کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی و سازمان غذا و دارو در محل اتاق اصناف مرکز البرز برگزار و به صورت همزمان ۶۰ اکیپ بازرسی در قالب گشت‌های مشترک نظارتی به سطح شهر اعزام شدند.

این طرح نظارتی تا اطلاع ثانوی به صورت ویژه در همه شهرستان‌ها و مرکز استان البرز اجرا خواهد شد؛ شهروندان محترم استان در صورت مواجهه با هرگونه تخلفات صنفی می‌توانند با ۱۲۴ تماس بگیرند و شکایات خود را ثبت نمایند.