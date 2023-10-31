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۹ آبان ۱۴۰۲، ۲۱:۲۵

مدیرکل صمت البرز خبر داد؛ 

فعال شدن ۶۰ اکیپ بازرسی برای اجرای طرح نظارتی ویژه در بازار البرز

فعال شدن ۶۰ اکیپ بازرسی برای اجرای طرح نظارتی ویژه در بازار البرز

کرج- مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز گفت: از امروز ۶۰ اکیپ بازرسی در قالب گشت مشترک بازرسی و با حضور ناظران دستگاه‌های مسوول طرح نظارتی ویژه‌ای را در استان اجرا می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد انصاری عصر سه‌شنبه در جلسه هم اندیشی و هماهنگی برگزاری طرح ویژه نظارتی برخورد با تخلفات صنفی گفت: با توجه به دستور ویژه وزیر صمت و تأکیدات استاندار البرز این طرح نظارتی با مشارکت بازرسان اداره کل صمت، جهاد کشاورزی، اتاق اصناف، تعزیرات حکومتی، دانشگاه علوم پزشکی و غذا دارو، پلیس امنیت اقتصادی و سایر دستگاه‌های مسئول اجرا می‌شود و برخورد با تخلفات صنفی از جمله عدم درج قیمت، عدم صدور صورتحساب و گران فروشی کالاهای پر تقاضا در اولویت کار قرار دارد.

وی با اشاره به همکاری ویژه اتحادیه‌های صنفی در طرح نظارتی ویژه استان تصریح کرد: با توجه به ظرفیت‌های فنی سامانه‌های جامع تجارت و جامع انبارها، تمرکز بر هدفمندی بازرسی‌ها و نظارت هوشمند بر روند توزیع و عرضه کالاها یک ضرورت است و باید روی این امکان برنامه ریزی و اقدام کنیم.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز همچنین با اشاره به رشد ۱۵ درصدی تعداد بازرسی‌های صنفی از ابتدای امسال تاکنون افزود: در همین مدت کشفیات انواع کالای قاچاق افزایش ۳۶ درصدی و بازرسی‌های حوزه خدمات رشد ۴۰ درصدی داشته است.

انصاری گفت: از ابتدای ۱۴۰۲، اجرای طرح‌های نظارتی در قالب گشت مشترک بازرسی در دستور کار ویژه بوده و بیش از ۳ هزار مورد گشت بازرسی در سطح استان اجرایی شده است.

وی با تاکید بر ضرورت بررسی‌های کاملاً کارشناسانه و مبتنی بر مدارک و مستندات در روند تنظیم گزارشات از سوی بازرسان گفت: تنها خط قرمز ما در برخورد با متخلفان حقوق مصرف‌کنندگان و الزامات تأمینی به هنگام و با قیمت مناسب مایحتاج عمومی مردم است.

گفتنی است؛ جلسه هماهنگی برگزاری طرح ویژه نظارتی با حضور دکتر محمد انصاری مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز، علی رمجی معاون دادستان مرکز استان، دکتر پاشایی معاون اداره کل تعزیرات حکومتی، دادخواه رئیس اتاق اصناف مرکز البرز و بازرسان معاونت نظارت و بازرسی اداره کل صمت، جهاد کشاورزی، اتاق اصناف و اتحادیه‌های تحت پوشش، کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی و سازمان غذا و دارو در محل اتاق اصناف مرکز البرز برگزار و به صورت همزمان ۶۰ اکیپ بازرسی در قالب گشت‌های مشترک نظارتی به سطح شهر اعزام شدند.

این طرح نظارتی تا اطلاع ثانوی به صورت ویژه در همه شهرستان‌ها و مرکز استان البرز اجرا خواهد شد؛ شهروندان محترم استان در صورت مواجهه با هرگونه تخلفات صنفی می‌توانند با ۱۲۴ تماس بگیرند و شکایات خود را ثبت نمایند.

کد مطلب 5927044

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