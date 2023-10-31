از هدف قراردادن مقام ارشد حماس در جبالیا اطمینان نداریم!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، فرمانده ارتش رژیم صهیونیستی در گفتوگو با شبکه خبری سی ان ان مدعی شد که حمله به اردوگاه جبالیا به بهانه هدف قراردادن یکی از فرماندهان حماس انجام شده است!
سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی در عین حال اعلام کرد که از شهادت این فرمانده حماس اطمینان ندارد.
گفتنی است این ادعا در حالی مطرح میشود که عصر امروز در نتیجه بمباران یک منطقه شلوغ در اردوگاه جبالیا دستکم ۱۰۰ فلسطینی به شهادت رسیدند و دهها نفر نیز زخمی شدند.
وزارت امور داخلی غزه نیز تصریح کرد: بر اساس برآوردهای اولیه در این جنایت بیش از ۴۰۰ نفر به شهادت رسیده یا زخمی شدند. در این جنایت وحشیانه ۶ بمب که وزن هر کدام به یک تن میرسید بر سر مردم در اردوگاه جبالیا ریخته شد.
وزارت امور داخلی غزه نیز تاکید کرد: اشغالگران یک شهرک مسکونی در مرکز اردوگاه جبالیا را به طور کامل ویران کردند. بیشتر قربانیان این جنایت را زنان و کودکان تشکیل میدهند.
نظر شما