واکنش اردن و مصر به جنایت جبالیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت خارجه اردن و وزارت خارجه مصر در بیانیه‌هایی جداگانه به حمله وحشیانه امروز ارتش رژیم صهیونیستی به اردوگاه جبالیا واقع در نوار غزه واکنش نشان دادند.

وزارت خارجه اردن در بیانیه خود اعلام کرد: ما حمله اسرائیل و هدف قراردادن اردوگاه جبالیا در نوار غزه را محکوم می‌کنیم و مسئولیت این تحول خطرناک را متوجه اسرائیل می‌دانیم.

در ادامه این بیانیه آمده است: حملات اسرائیل، محاصره نوار غزه و مجازات جمعی بیش از دو میلیون فلسطینی جنایت جنگی است و تمامی منطقه را به سوی جهنم سوق می‌دهد.

وزارت خارجه مصر نیز در بیانیه‌ای جداگانه در رابطه با حمله رژیم صهیونیستی به اردوگاه جبالیا اعلام کرد: هدف‌قرار دادن اردوگاه جبالیا از سوی اسرائیل نقض آشکار قوانین بین‌المللی است و زنگ هشدار را نسبت به پیامدهای وخیمی که جبران آن در تمامی سطوح دشوار خواهد بود، به صدا درآورد.

گفتنی است رژیم صهیونیستی در جدیدترین جنایت خود یک منطقه شلوغ در اردوگاه جبالیا را بمباران کرد. در نتیجه این جنایت دست‌کم ۱۰۰ فلسطینی به شهادت رسیدند و ده‌ها نفر نیز زخمی شدند.

وزارت امور داخلی غزه نیز تصریح کرد: بر اساس برآوردهای اولیه در این جنایت بیش از ۴۰۰ نفر به شهادت رسیده یا زخمی شدند. در این جنایت وحشیانه ۶ بمب که وزن هر کدام به یک تن می‌رسید بر سر مردم در اردوگاه جبالیا ریخته شد.

وزارت امور داخلی غزه نیز تاکید کرد: اشغالگران یک شهرک مسکونی در مرکز اردوگاه جبالیا را به طور کامل ویران کردند. بیشتر قربانیان این جنایت را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند.