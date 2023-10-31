بیش از ۴۰۰ شهید و زخمی در بمباران اردوگاه جبالیا + فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رژیم صهیونیستی در جدیدترین جنایت خود یک منطقه شلوغ در اردوگاه جبالیا را بمباران کرد.

در نتیجه این جنایت دست‌کم ۱۰۰ فلسطینی به شهادت رسیدند و ده‌ها نفر نیز زخمی شدند.

وزارت امور داخلی غزه نیز تصریح کرد: بر اساس برآوردهای اولیه در این جنایت بیش از ۴۰۰ نفر به شهادت رسیده یا زخمی شدند. در این جنایت وحشیانه ۶ بمب که وزن هر کدام به یک تن می‌رسید بر سر مردم در اردوگاه جبالیا ریخته شد.

وزارت امور داخلی غزه نیز تاکید کرد: اشغالگران یک شهرک مسکونی در مرکز اردوگاه جبالیا را به طور کامل ویران کردند. بیشتر قربانیان این جنایت را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند.

رئیس بیمارستان اندونزی در غزه گفت: دست و پای تعدادی از قربانیان جنایت جبالیا قطع شده است.

سخنگوی سازمان‌های امدادی غزه نیز اعلام کرد: پیکر تعدادی از شهدا و زخمی‌ها هنوز روی زمین است.

سخنگوی وزارت بهداشت فلسطین در غزه تصریح کرد: تعداد شهدای جنایت جبالیا ممکن است بیش‌تر از کشتار بیمارستان المعمدانی باشد.