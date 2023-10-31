به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سخنگوی گردان‌های قسام گفت: دشمن در روزهای گذشته و پس از ۲۰ روز آمادگی جنگی، تحرکات زمینی خود را در چندین محور نوار غزه آغاز کرد.

ابوعبیده افزود: دشمن نفوذ زمینی را با تکیه بر سیاست زمین سوخته و تخریب فراوان از طریق بمباران زمینی، هوایی و دریایی انجام داد.

وی ادامه داد: مبارزان ما توانستند در تمامی نقاط پیشروی با دشمن درگیر شوند و تاکنون ۲۲ جنگ‌افزار آن را با خمپاره‌های ضدزره «یاسین» هدف قرار دادند.

ابوعبیده گفت: ما برای نخستین بار در این نبرد بمب‌هایی که از فاصله صفر با تانک‌ها استفاده می‌شوند را به کار گرفتیم. ما توانستیم تعداد زیادی از سربازان دشمن را در جریان درگیری‌ها به هلاکت رسانده یا زخمی کنیم. توپخانه و موشک‌ها نیز مقابله را ادامه می‌دهند.

وی افزود: نیروی دریایی قسام توانست با استفاده از اژدر هدایت‌شونده «عاصف» حملاتی را علیه اهداف آبی دشمن در مقابل سواحل غزه به انجام برساند. ما برای اولین بار در این نبرد از اژدر هدایت‌شونده عاصف علیه اهداف آبی استفاده کردیم.

ابوعبیده گفت: عملیات دفاعی ما ادامه دارد و چیزهای زیادی در اختیار داریم. غزه گورستان دشمن و باتلاق سربازان و فرماندهان سیاسی و نظامی آن خواهد بود.

وی ادامه داد: به نتانیاهو و فرماندهان جنگی وی اعلام می‌کنیم که آنان در پایان جنگ به زانو درخواهند آمد و حمله به غزه پایان سیاسی آنان خواهد شد.

ابوعبیده گفت: از تمامی نظامیان و مبارزان با شرافت امت می‌خواهیم که فرصت را غنیمت بشمارند و در این نبرد شرکت کنند.

وی ادامه داد: روایت دشمن در مورد آزادسازی یکی از اسرا را رصد کردیم. ما دستیابی آنان به هرکدام از اسرایی که در اختیار قسام هستند را رد می‌کنیم.

ابوعبیده گفت: این اتفاق اگر درست باشد، می‌تواند در درگیری با گروه‌های انفرادی به وقوع پیوسته باشد، زیرا برخی اسرا در اختیار ساکنان غزه هستند.

وی در ادامه افزود: به میانجی‌گران گفتیم که در راستای تمایلمان برای عدم نگهداری از برخی اسرای خارجی، در روزهای آینده این افراد را آزاد خواهیم کرد.