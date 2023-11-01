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۱۰ آبان ۱۴۰۲، ۹:۴۱

سرهنگ مومنی خبر داد؛

اعمال قانون ۱۲ هزار خودرو در طرح برخورد با پارک در پیاده رو

اعمال قانون ۱۲ هزار خودرو در طرح برخورد با پارک در پیاده رو

معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ گفت: در ۴ روز از اجرای طرح تشدید برخورد با پارک خودروها در پیاده رو بیش از ۱۲ هزار خودرو اعمال قانون شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مؤمنی معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ گفت: طرح تشدید برخورد با تخلف پارک و توقف در پیاده رو در سطح معابر شهر تهران از روز شنبه در همه معابر پایتخت توسط تیم‌های پلیس راهور تهران بزرگ در حال اجراست.

وی افزود: در این چهار روز ۱۲ هزار و ۴۱۴ خودرو که رانندگان آنها مرتکب این نوع تخلف شده بودند اعمال قانون شدند.

معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ بیان داشت: یعنی روزانه بالای ۳ هزار وسیله نقلیه در طرح تشدید برخورد با تخلف پارک و توقف در پیاده رو در سطح معابر شهر تهران اعمال قانون شده‌اند.

سرهنگ مؤمنی افزود: وقتی در حال بررسی آمار برخورد با این نوع تخلف بودیم دریافتیم که روز شنبه بیشترین ثبت آمار را ثبت کرده و روز یکشنبه این تخلفات کمتر و در روزهای بعدی این آمار کم و کم‌تر شده و کاهش پیدا کرده است.

وی گفت: مسلماً آمار برخورد با تخلف پارک در پیاده روها در سطح معابر شهر تهران در هفته آینده کمتر شده و کاهش پیدا خواهد کرد.

سرهنگ مؤمنی گفت: در روزهای ابتدایی اجرای این طرح برخی این موضوع را زیاد جدی نگرفتند ولی وقتی جدیت و قاطعیت پلیس را می‌بینند حتماً همراهی و همکاری خواهند داشت.

کد مطلب 5927256

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    نظرات

    • فری IR ۱۲:۰۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۰
      0 0
      پاسخ
      تراخداشیرازهم شامل شود وحشتناکه پیاده رو اصلا نداریم

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