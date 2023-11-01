اعمال قانون ۱۲ هزار خودرو در طرح برخورد با پارک در پیاده رو

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مؤمنی معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ گفت: طرح تشدید برخورد با تخلف پارک و توقف در پیاده رو در سطح معابر شهر تهران از روز شنبه در همه معابر پایتخت توسط تیم‌های پلیس راهور تهران بزرگ در حال اجراست.

وی افزود: در این چهار روز ۱۲ هزار و ۴۱۴ خودرو که رانندگان آنها مرتکب این نوع تخلف شده بودند اعمال قانون شدند.

معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ بیان داشت: یعنی روزانه بالای ۳ هزار وسیله نقلیه در طرح تشدید برخورد با تخلف پارک و توقف در پیاده رو در سطح معابر شهر تهران اعمال قانون شده‌اند.

سرهنگ مؤمنی افزود: وقتی در حال بررسی آمار برخورد با این نوع تخلف بودیم دریافتیم که روز شنبه بیشترین ثبت آمار را ثبت کرده و روز یکشنبه این تخلفات کمتر و در روزهای بعدی این آمار کم و کم‌تر شده و کاهش پیدا کرده است.

وی گفت: مسلماً آمار برخورد با تخلف پارک در پیاده روها در سطح معابر شهر تهران در هفته آینده کمتر شده و کاهش پیدا خواهد کرد.

سرهنگ مؤمنی گفت: در روزهای ابتدایی اجرای این طرح برخی این موضوع را زیاد جدی نگرفتند ولی وقتی جدیت و قاطعیت پلیس را می‌بینند حتماً همراهی و همکاری خواهند داشت.