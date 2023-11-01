در خیابان «آقا معلم نون.خ» صدایم می کنند/ شخصیتی از جنس مردم

یوسف کرمی بازیگر سریال «نون.خ» همزمان با باز پخش فصل چهارم این سریال در شبکه آی فیلم به خبرنگار مهر گفت: خیلی خوشحالم که توانستم در ۲ فصل از یکی از محبوب ترین و پرطرفدارترین سریال های تلویزیون حضور داشته باشم.

وی درباره نحوه حضورش در این مجموعه توضیح داد: از آنجایی که از قبل با سعید آقاخانی رفاقت داشتم و من را می‌شناخت از من برای بازی در این سریال دعوت کرد و من هم با افتخار پذیرفتم. بازی در این مجموعه برای من تجربه و شانس بسیار خوبی بود.

کرمی درباره ویژگی های این سریال که آن را جزو آثار پربیننده قرار داده است، اظهار کرد: مردم این سریال و فصل های مختلف آن را دوست دارند چون سعید آقاخانی سعی کرده به ساده ترین شکل ممکن حرفش را بزند و قصه بگوید. او فضای دلنشینی را در داستانش خلق کرده است و مردم هم عاشق همین سادگی می شوند که در سریال وجود داشته است و البته ادامه خواهد داشت. فکر می کنم این سریال هم جزو آثاری است که اگر بارها و بارها پخش شود باز هم مردم دوست دارند بیننده آن باشند و بازپخش هایش را دوباره ببینند.

وی همچنین اضافه کرد: نوعی سادگی و صداقت در گفتار و دیالوگ های این سریال وجود دارد به شکلی که انگار شخصیت ها از جنس خود مردم هستند که همه این موارد سریال را قابل باور می کند. همچنین شوخی های خاص و منحصر به فردی که سعید آقاخانی و نویسنده طراحی می کنند و استفاده از بازیگرانی که شاید تا پیش از «نون.خ» جای دیگری دیده نشده بودند از دیگر ویژگی هایی است که به نظرم این مجموعه را متفاوت کرده است.

این بازیگر درباره شروع فعالیت هنری خود یادآور شد: تئاتر را از مدرسه و دوران راهنمایی شروع کردم و در ادامه هم با تحصیلات دانشگاهی ادامه دادم و به رشته بازیگری در دانشگاه آزاد اراک رفتم. در ادامه هم در کارهای تصویری و دیگر حوزه های هنر فعالیت داشتم.

کرمی درباره حضورش در نقش معلم سریال «نون.خ» و اینکه چقدر این شخصیت در ذهن مخاطب مانده است، بیان کرد: این انتخاب سعید آقاخانی بود که نقش معلم را بازی کنم و جالب است که مردم مرا با همین نقش به خاطر دارند و در کوچه و خیابان بخواهند مرا صدا بزنند می گویند «آقا معلم نون.خ» و این شخصیت در ذهن شان مانده است.