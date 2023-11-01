به گزارش خبرنگار مهر، حیدر ارشدی مدیر عامل بنیاد البرز جایزه البرز را با سابقه‌ترین جایزه علمی کشور دانست و اظهار داشت: این جایزه با بیش از نیم قرن سابقه دارد که بر اساس سنت وقف اعطا می‌شود و هیچ وابستگی به دستگاه‌های دولتی و حکومتی ندارد.

وی با بیان اینکه جایزه البرز با عنوان نوبل ایرانی محسوب می‌شود بیان کرد: تمام اقداماتی که در این بنیاد صورت می‌گیرد بر اساس فراخوان و اعلان آمادگی ترسیم می‌شود و حتی هیچ هزینه‌ای را هم برای شرکت‌کنندگان در این جایزه تحمیل نمی‌کند. از اوایل دهه نود بود که برگزاری مراسم جایزه البرز به صورت منظم و رسمی انجام شد به گونه‌ای که طی این سال‌ها به یک هزار و ۵۶۷ نفر از برترین‌های علمی جایزه البرز تقدیم شد.

ارشدی شیوه اجرای نیت واقف در بنیاد فرهنگی البرز که به عنوان متولی قدیمی ترین و با سابقه ترین جایزه علمی کشور است را از طریق برگزاری سالیانه همایش‌های ملی در دو بخش نخبگان و دانش آموزان مطرح کرد و گفت: هدف زنده‌یاد البرز از تأسیس این جایزه، ارتقای علم و فرهنگ ایران و ایرانی و حمایت از دانش‌آموزان، دانشجویان، طلاب و مخترعان کشورمان بوده است تا از این طریق به کاهش آلام بشری، ارتقای رفاه زندگی انسانی و اعتلای نام ایران در عرصه جهانی بینجامد.

مدیر عامل بنیاد البرز جایزه البرز با بیان اینکه این بنیاد سال ۴۲ تا به امروز به بیش از ۳ هزار دانشجو وام اعطا کرده است گفت: از اوایل دهه ۹۰ مراسم اهدای جوایز این بنیاد به صورت منظم تری برگزار شد و ما شاهد همایش‌های استانی فراوانی بوده‌ایم.

ارشدی با بیان اینکه شصت و یکمین جایزه این بنیاد در دو بخش مجزا اعطا می‌شود، گفت: یک بخش در حوزه دانش آموزی است و بخش دیگر در حوزه طلاب، دانشجویان دانشمندان و مخترعان اختصاص دارد. بر همین اساس همایش ویژه دانش‌آموزان با هدف تجلیل از دانش‌آموزان برتر سراسر کشور در سال تحصیلی ۱۴۰۲- ۱۴۰۱ در رشته‌های ریاضی فیزیک، تجربی، علوم انسانی و معارف اسلامی، فنی و حرفه‌ای و کاردانش ۱۵ آبان ماه در هتل ارم برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در شصت و یکمین جایزه البرز ۴۲ دانش‌آموز برتر مورد تقدیر قرار می‌گیرند عنوان کرد: به دنبال انتشار فراخوان جایزه البرز و پس از ابلاغ بخشنامه وزارت آموزش و پرورش، دانش‌آموزان واجد شرایط در هر استان، از طریق سامانه جایزه البرز به نشانی www.alborzprize.ir ثبت‌نام کردند که تعداد ثبت‌نامی‌ها به ۳ هزار ۴۶۷ نفر رسید و یکی از شرایط برای شرکت دانش آموزان داشتن معدل بالای ۱۹ بود.

مدیر عامل بنیاد البرز جایزه البرز عنوان کرد: ما در این بنیاد به دنبال گلچین کردن نخبگان و نوابغ کشورمان هستیم بر همین اساس در بازه زمانی یک ماهه ثبت نام دانش آموزی که از ۲۰ مرداد تا ۲۰ تیر ماه سال جاری ثبت نام صورت گرفت و علیرغم شرایط سختگیرانه ای که از سوی ما برقرار بود؛ خوشبختانه در سال جاری تعداد شرکت کنندگان ۲ برابر ارتقا پیدا کرد همچنین به لحاظ تفکیک جنسیتی نیز، ۷۲ درصد شرکت‌کنندگان را دانش‌آموزان دختر تشکیل می‌دهند که این استقبال، حکایت از هدف آن‌ها برای نقش‌آفرینی بیشتر و مؤثرتر در آینده علمی و پیشرفت کشور است.



ارشدی بیان کرد: میزان و مبلغ جایزه البرز ۱۴۰۲ در بخش دانش‌آموزی در شصت و یکمین سال این جایزه، برای هر یک از دانش‌آموزان منتخب کشوری در پایه‌های نهم و دوازدهم به ترتیب مبلغ ۳۰۰ و ۴۵۰ میلیون ریال جایزه نقدی است که همراه با گواهی جایزه البرز از طرف بنیاد فرهنگی البرز به ایشان اعطا می‌شود.



وی در پایان خاطرنشان کرد: در این مراسم که روز ۱۵ آبان برگزار می‌شود حجت الاسلام خاموشی رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه و محمد مهدی اسماعیلی رئیس سازمان فرهنگ و ارشاد اسلامی به همراه دیگر مسؤولان به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت.