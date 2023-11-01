  1. دين، حوزه، انديشه
  2. حوزه و نهادهاي ديني
۱۰ آبان ۱۴۰۲، ۱۵:۱۴

با حضور رییس سازمان اوقاف و امور خیریه؛

شصت و یکمین سال جایزه البرز در بخش دانش آموزی برگزار می‌شود

شصت و یکمین سال جایزه البرز در بخش دانش آموزی برگزار می‌شود

آئین اهدای جایزه البرز ۱۴۰۲ دانش آموزی با حضور حجت الاسلام سید مهدی خاموشی و محمد مهدی اسماعیلی یکشنبه ۱۵ آبان ماه در هتل ارم تهران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر ارشدی مدیر عامل بنیاد البرز جایزه البرز را با سابقه‌ترین جایزه علمی کشور دانست و اظهار داشت: این جایزه با بیش از نیم قرن سابقه دارد که بر اساس سنت وقف اعطا می‌شود و هیچ وابستگی به دستگاه‌های دولتی و حکومتی ندارد.

وی با بیان اینکه جایزه البرز با عنوان نوبل ایرانی محسوب می‌شود بیان کرد: تمام اقداماتی که در این بنیاد صورت می‌گیرد بر اساس فراخوان و اعلان آمادگی ترسیم می‌شود و حتی هیچ هزینه‌ای را هم برای شرکت‌کنندگان در این جایزه تحمیل نمی‌کند. از اوایل دهه نود بود که برگزاری مراسم جایزه البرز به صورت منظم و رسمی انجام شد به گونه‌ای که طی این سال‌ها به یک هزار و ۵۶۷ نفر از برترین‌های علمی جایزه البرز تقدیم شد.

ارشدی شیوه اجرای نیت واقف در بنیاد فرهنگی البرز که به عنوان متولی قدیمی ترین و با سابقه ترین جایزه علمی کشور است را از طریق برگزاری سالیانه همایش‌های ملی در دو بخش نخبگان و دانش آموزان مطرح کرد و گفت: هدف زنده‌یاد البرز از تأسیس این جایزه، ارتقای علم و فرهنگ ایران و ایرانی و حمایت از دانش‌آموزان، دانشجویان، طلاب و مخترعان کشورمان بوده است تا از این طریق به کاهش آلام بشری، ارتقای رفاه زندگی انسانی و اعتلای نام ایران در عرصه جهانی بینجامد.

مدیر عامل بنیاد البرز جایزه البرز با بیان اینکه این بنیاد سال ۴۲ تا به امروز به بیش از ۳ هزار دانشجو وام اعطا کرده است گفت: از اوایل دهه ۹۰ مراسم اهدای جوایز این بنیاد به صورت منظم تری برگزار شد و ما شاهد همایش‌های استانی فراوانی بوده‌ایم.

ارشدی با بیان اینکه شصت و یکمین جایزه این بنیاد در دو بخش مجزا اعطا می‌شود، گفت: یک بخش در حوزه دانش آموزی است و بخش دیگر در حوزه طلاب، دانشجویان دانشمندان و مخترعان اختصاص دارد. بر همین اساس همایش ویژه دانش‌آموزان با هدف تجلیل از دانش‌آموزان برتر سراسر کشور در سال تحصیلی ۱۴۰۲- ۱۴۰۱ در رشته‌های ریاضی فیزیک، تجربی، علوم انسانی و معارف اسلامی، فنی و حرفه‌ای و کاردانش ۱۵ آبان ماه در هتل ارم برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در شصت و یکمین جایزه البرز ۴۲ دانش‌آموز برتر مورد تقدیر قرار می‌گیرند عنوان کرد: به دنبال انتشار فراخوان جایزه البرز و پس از ابلاغ بخشنامه وزارت آموزش و پرورش، دانش‌آموزان واجد شرایط در هر استان، از طریق سامانه جایزه البرز به نشانی www.alborzprize.ir ثبت‌نام کردند که تعداد ثبت‌نامی‌ها به ۳ هزار ۴۶۷ نفر رسید و یکی از شرایط برای شرکت دانش آموزان داشتن معدل بالای ۱۹ بود.

مدیر عامل بنیاد البرز جایزه البرز عنوان کرد: ما در این بنیاد به دنبال گلچین کردن نخبگان و نوابغ کشورمان هستیم بر همین اساس در بازه زمانی یک ماهه ثبت نام دانش آموزی که از ۲۰ مرداد تا ۲۰ تیر ماه سال جاری ثبت نام صورت گرفت و علیرغم شرایط سختگیرانه ای که از سوی ما برقرار بود؛ خوشبختانه در سال جاری تعداد شرکت کنندگان ۲ برابر ارتقا پیدا کرد همچنین به لحاظ تفکیک جنسیتی نیز، ۷۲ درصد شرکت‌کنندگان را دانش‌آموزان دختر تشکیل می‌دهند که این استقبال، حکایت از هدف آن‌ها برای نقش‌آفرینی بیشتر و مؤثرتر در آینده علمی و پیشرفت کشور است.

ارشدی بیان کرد: میزان و مبلغ جایزه البرز ۱۴۰۲ در بخش دانش‌آموزی در شصت و یکمین سال این جایزه، برای هر یک از دانش‌آموزان منتخب کشوری در پایه‌های نهم و دوازدهم به ترتیب مبلغ ۳۰۰ و ۴۵۰ میلیون ریال جایزه نقدی است که همراه با گواهی جایزه البرز از طرف بنیاد فرهنگی البرز به ایشان اعطا می‌شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در این مراسم که روز ۱۵ آبان برگزار می‌شود حجت الاسلام خاموشی رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه و محمد مهدی اسماعیلی رئیس سازمان فرهنگ و ارشاد اسلامی به همراه دیگر مسؤولان به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت.

کد مطلب 5927677
فاطمه علی آبادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها