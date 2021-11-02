به گزارش خبرنگار مهر، حیدر ارشدی مدیر عامل بنیاد فرهنگی البرز عصر امروز در نشست خبری مراسم اعطای «جایزه ملی بنیاد البرز ۱۴۰۰ به ۴۷ دانش آموز نخبه و برتر کشوری» که در همین بنیاد برگزار شد، اظهار داشت: جایزه بنیاد البرز موسوم به نوبل ایرانی به عنوان قدیمی ترین و با سابقه ترین جایزه علمی کشور با پیشینه شصت ساله است که زایش و رویش آن از اندیشه پاک و سرشت نیک زنده‌یاد حسینعلی البرز نشأت گرفته است. بیش از نیم قرن از عمر اقدامی که مرحوم البرز بنا نهاده‌اند، می‌گذرد و تاکنون چندین هزار نفر از نخبگان و پژوهندگان علمی و فرهنگی ایرانی مورد حمایت و تشویق این بنیاد قرار گرفته‌اند. مهمترین هدف عالی زنده یاد البرز از تأسیس بنیاد فرهنگی البرز، تقدیر از مقام اهالی علم، دانشمندان، مخترعان، دانشجویان، دانش آموزان و نوباوگان است. بنای اصلی جایزه البرز نیز، حمایت از فکر و اندیشه نخبگان و دانشمندانی است که در راستای اعتلای فرهنگ کشور گامی برداشته‌اند.

وی با بیان اینکه مرحوم البرز سه محور را برای اعطای جایزه البرز در نظر گرفته است، گفت: آن سه محور شامل کاهش آلام بشری، ارتقا رفاه زندگی انسانی و اعتلای نام ایران در جامعه جهانی است.

ارشدی درباره جزئیات جایزه البرز ۱۴۰۰ در بخش دانش آموزی عنوان کرد: نکته قابل توجه اینکه تمام اهتمام مرحوم البرز از اهدای جوایز این بود که علاوه بر ارزش ریالی و قابل اعتناء بودن مبلغ جایزه، خود مراسم نیز در بالاترین سطح کشوری برگزار شود بنحوی که در دهه پنجاه، جوایز دانش‌آموزان با حضور وزیر آموزش و پرورش وقت اهدا می‌شد که علاوه بر ارزش مادی جایزه، ارزش معنوی آن نیز برای فرد منتخب مؤثر و ماندگار باشد. در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، این جوایز در برخی سال‌ها بدون برگزاری همایش و اطلاع‌رسانی مناسب به منتخبین اهدا می‌گردید و در برخی سال‌ها نیز به صورت رسمی و با حضور وزیران وقت آموزش و پرورش مانند آقایان دکتر نجفی، دکتر حاجی و … انجام می‌پذیرفت ولیکن از ابتدای دهه ۹۰، با هدف ترویج علنی فرهنگ وقف علمی که خود ترویج معروف است، جایزه البرز در قالب برگزاری همایش‌های ملی و تعامل وزارت آموزش و پرورش اهدا می‌گردد. شیوه اجرای نیت واقف در بنیاد فرهنگی البرز به عنوان متولی قدیمی ترین و با سابقه ترین جایزه علمی کشور از طریق برگزاری سالیانه همایش‌های ملی در دو بخش دانشگاهی و دانش آموزی حاصل می‌شود.

مدیر عامل بنیاد فرهنگی البرز به بیان مراسم اعطای «جایزه ملی بنیاد البرز ۱۴۰۰ به ۴۷ دانش آموز نخبه و برتر کشوری» اشاره و اظهار داشت: در سال جاری و مقارن با پنجاه و نهمین سالگرد تأسیس بنیاد البرز، مراسم جایزه البرز ۱۴۰۰ در بخش دانشگاهی با هدف تجلیل از دانشمندان، نوآوران، دانشگاهیان و حوزویان برتر سراسر کشور در نیمه اول سال برگزار شد و تمهیدات برگزاری جایزه البرز در بخش دانش‌آموزی نیز با هدف تقدیر از دانش‌آموزان برتر پایه‌های نهم و دوازدهم سراسر کشور در سال تحصیلی ۱۴۰۰- ۱۳۹۹ در رشته‌های ریاضی فیزیک، تجربی، علوم انسانی و معارف اسلامی، فنی و حرفه‌ای و کاردانش سراسر کشور، در روز جمعه چهاردهم آبان ماه در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: در همین راستا و به دنبال تعامل ارزنده آن وزارت در سال‌های اخیر، در سال ۱۴۰۰ توافق‌نامه همکاری بین بنیاد فرهنگی البرز و وزارت آموزش و پرورش منعقد شد تا در راستای شناسایی و تشویق دانش‌آموزان مستعد و کوشا؛ ترویج فرهنگ علم‌آموزی و تجلیل از مقام علم و عالمان و همچنین ایجاد انگیزه برای تلاش علمی در مسیر اعتلای کشور، در آشناسازی دانش‌آموزان با آثار سنت حسنه وقف در جامعه به ویژه وقف علم و فناوری نیز تشریک مساعی صورت پذیرد که امید است این تلاش‌ها مرضی رضای حق تعالی قرار گیرد.

ارشدی تصریح کرد: در سال ۱۴۰۰ شاهد اعمال تغییراتی در بخش دانش آموزی جایزه البرز هستیم که اهم آنها عبارتند از: «افزایش رقم نقدی جایزه البرز» و همچنین «اصلاح نحوه ثبت نام دانش آموزان واجد شرایط» بودیم. در بخش «رقم نقدی جایزه البرز»، مبلغ جوایز منتخبین این دوره صرفاً در بخش دانش آموزان قریب ۵ میلیارد ریال است که در مقایسه با سال گذشته، ۱۰۰ % افزایش داشته است. این افزایش بر اساس درآمدهای سالانه بنیاد رقم خورده است. ضمن اینکه مجدداً تاکید می‌شود که این بنیاد هیچ وابستگی مادی به اشخاص حقیقی و حقوقی ندارد و همه هزینه‌های آن توسط رقبات زنده‌یاد البرز، تأمین می‌شود. در بخش «اصلاح نحوه ثبت نام دانش آموزان واجد شرایط»، در سال‌های گذشته اسامی منتخبین جایزه البرز صرفاً از سوی وزارت محترم آموزش و پرورش اعلام می‌گردید ولیکن با عنایت به ضرورت نقش آفرینی بنیاد در این حوزه، فرایند جایزه البرز ۱۴۰۰ به این صورت تغییر کرد که از وزارت آموزش و پرورش براساس بخشنامه ابلاغی به استان‌ها، دانش آموزان واجد شرایط را به تعداد چند برابر ظرفیت به دبیرخانه جایزه البرز معرفی نمود. ضمن اینکه برای نخستین در این دوره ظرفیت و فرصت ثبت نام انفرادی دانش آموزان نیز فراهم شد.

وی گفت: لازم به ذکر است فرایند انتخاب دانش آموزان برتر در جایزه البرز ۱۴۰۰ بدین ترتیب است که پس از ابلاغ بخشنامه وزارت آموزش و پرورش، ادارات کل استان‌ها از بین دانش آموزان واجد شرایط در هر استان، نفرات برتر را به همراه مدارک و مستندات آن‌ها از طریق سایت جایزه البرز به نشانی www.alborzprize.ir معرفی نمودند. با تجمیع مستندات دریافتی و بررسی و ارزیابی مستندات دانش‌آموزان از سراسر کشور، نسبت به ورود اطلاعات مدارک هر نفر در فرم‌های مربوطه اقدام و نهایتاً فرم‌های نفرات واجد شرایط، برای داوری آماده شدند.

مدیر عامل بنیاد فرهنگی البرز بیان داشت: با خاتمه فرایند ثبت نام و بارگذاری مدارک دانش‌آموزان واجد شرایط، بر اساس شاخص‌های اعلام شده در سامانه جایزه البرز، آئین داوری و انتخاب نهایی از میان افراد واجد شرایط معرفی شده به صورت همزمان و به تفکیک توسط هیأت انتخاب جایزه البرز در روز مهر ماه سال جاری و با حضور قریب ۳۰ چهره علمی و اساتید و معلمان پیشکسوت و ممتاز کشور برگزار و با بررسی نفرات معرفی شده از سوی ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها و براساس شاخص‌ها و حدنصاب‌های مکتسبه، دانش آموزان برتر کشوری جایزه البرز ۱۴۰۰ انتخاب شدند.

وی به اهداف این همایش اشاره و تصریح کرد: «آئین اهدای جایزه البرز ۱۴۰۰ در بخش دانش‌آموزی» با هدف تقدیر از دانش‌آموزان برتر کشور با حضور نماینده محترم ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، در روز جمعه مورخ ۱۴/‏۰۸/‏۱۴۰۰‬ برگزار می‌گردد که باتوجه به شرایط خاص کشور و شیوع ویروس کرونا، این مراسم بدون حضور مدعوین و صرفاً با شرکت برگزیدگان انجام می‌پذیرد. این همایش که از ساعت ۹ و به مدت تقریبی دو ساعت آغاز می‌شود، به دلیل پیشگیری از تجمع و حفظ بهداشت همگانی، بدون مشارکت مدعوین و صرفاً با حضور دانش‌آموزان برگزیده کشور در هتل ارم تهران برگزار می‌شود.

ارشدی گفت: پیرو هماهنگی‌های حاصله، این مراسم به صورت زنده و تصویری از رادیو فرهنگ پخش خواهد شد و علاقه‌مندان می‌توانند این برنامه را بر روی موج اف ام ردیف ۱۰۶ مگاهرتز و به‌صورت تصویری از طریق اپلیکیشن ایران‌صدا بر روی تلفن‌های همراه دریافت نمایند. همچنین تمهیدات لازم نیز در خصوص بهره‌گیری از ظرفیت فضای مجازی و پخش زنده و کامل مراسم از صفحه نخست سایت آپارات (به نشانی www.aparat.com/AlborzPrize/live) و صفحه جایزه البرز در اینستاگرام (به نشانی AlborzPrize) اندیشیده شده است. ضمن اینکه گزیده این آئین در قالب مستند گزارشی در روزهای آینده از شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی نیز به روی آنتن خواهد رفت.

مدیر عامل بنیاد فرهنگی البرز به جزئیات این مراسم اشاره و تصریح کرد: در این آئین حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر خاموشی ریاست مکرم سازمان اوقاف و امور خیریه، آقای دکتر کاظمی سرپرست وزارت آموزش و پرورش، آقای مهندس ارشدی مدیرعامل بنیاد فرهنگی البرز و دبیرکل جایزه البرز سخنرانی نموده و با اهدای جوایز برگزیدگان از ایشان تقدیر به عمل می‌آورند. در بخشی از برنامه نیز با تجلیل از دانش آموز شهید علی لندی، جایزه ویژه البرز ۱۴۰۰ به خانواده ایشان اهدا می‌گردد. شرکت کنندگان در این همایش، دانش آموزان فارغ التحصیل پایه نهم مقطع متوسطه اول و پایه دوازدهم مقطع متوسطه دوم در رشته‌های ریاضی فیزیک، تجربی، علوم انسانی، فنی و حرفه‌ای و کاردانش هستند.

وی خاطرنشان کرد: در این مراسم از ۴۷ نفر از دانش آموزان برتر سراسر کشور تقدیر می‌شود. دانش آموزان مقطع متوسطه اول ۲۷ نفر و دانش آموزان مقطع متوسطه دوم ۲۰ نفر هستند که مبلغ جایزه برگزیدگان هر نفر ۱۰ میلیون تومان به همراه لوح افتخار می‌باشد.