به گزارش خبرگزاری مهر، بنیاد فرهنگی البرز با همکاری سازمان اوقاف و امور خیریه در شصت و یکمین سال تأسیس خود، فراخوان شصت و یکمین سال جایزه البرز در بخش دانشآموزی را با هدف تقدیر از دانشآموزان برتر سراسر کشور منتشر کرد.
بر اساس این گزارش، حیدر ارشدی مدیرعامل بنیاد فرهنگی البرز و دبیرکل جایزه البرز با اعلام این موضوع اشاره کرد: به مناسبت شصت و یکمین سال تأسیس بنیاد فرهنگی البرز، آئین «جایزه البرز ۱۴۰۲ در بخش دانشآموزی» با هدف تقدیر از ۶۱ نفر از دانشآموزان برتر سراسر کشور، طی مراسمی در نیمه آبان ماه سال جاری برگزار میگردد.
مدیرعامل بنیاد فرهنگی البرز پیرامون افرادی که امکان ثبتنام در این فراخوان را دارند گفت: در این دوره، دانشآموزانی که در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ در پایه نهم مقطع متوسطه اول و پایه دوازدهم مقطع متوسطه دوم در شاخه نظری (رشتههای ریاضی فیزیک، تجربی، علوم انسانی و معارف اسلامی) و شاخه فنی و حرفهای و کاردانش از سراسر کشور تحصیل میکنند، میتوانند شخصاً با مراجعه به سایت جایزه البرز به نشانی www.alborzprize.ir (سامانه دانشآموزی)، نسبت به عضویت و ثبتنام در سامانه و متعاقب آن مطالعه شیوهنامه جایزه البرز ۱۴۰۲ در هر یک از پایهها و شاخهها مبادرت ورزند و در صورت واجد شرایط بودن، در سامانه جایزه البرز فرم داوری و مدارک خود را بارگذاری نمایند.
دبیرکل جایزه البرز به زمان و مهلت ثبتنام اشاره کرد و افزود: زمان عضویت و ثبتنام دانشآموزان واجد شرایط از بیستم تیر به مدت یک ماه تعیین شده است که با توجه به لزوم پالایش مستندات دریافتی و راستی آزمایی آنها از طریق استعلام از مراجع ذیربط و انجام داوری، این زمان به هیچ عنوان تمدید نشده و رأس تاریخ ۲۰ مرداد ۱۴۰۲، ثبتنام در سایت بسته خواهد شد؛ لذا از دانشآموزان سال پایانی دورههای اول و دوم متوسطه درخواست میگردد عضویت خود را به روزهای پایانی موکول ننمایند.
ارشدی در خصوص فرایند بارگذاری مدارک واجدین شرایط گفت: زمان تکمیل فرم داوری و بارگذاری مدارک برای دانشآموزان پایه نهم از ۲۲ مرداد لغایت ۱۰ شهریور و برای دانشآموزان پایه دوازدهم از ۱۱ شهریور تا ۳۰ شهریور تعیین شده است.
مدیرعامل بنیاد فرهنگی البرز در خصوص نحوه انتخاب برگزیدگان نیز اعلام کرد: با پایان مهلت بارگذاری مدارک توسط دانشآموزان، پالایش مستندات دریافتی و راستیآزمایی آنها از طریق استعلام از مراجع ذیربط و همچنین داوری و انتخاب نهایی از میان افراد واجد شرایط توسط کمیته علمی جایزه البرز انجام میگردد و با انتخاب برگزیدگان نهایی شصت و یکمین سال جایزه البرز، طی مراسمی ملی در نیمه آبان ماه سال ۱۴۰۲ از ایشان با اهدای گواهی جایزه البرز و جوایز نقدی تقدیر به عمل میآید.
دبیرکل جایزه البرز در پایان افزود: با توجه به رویکرد سنوات اخیر بنیاد فرهنگی البرز در رشد رقم نقدی جوایز و به دنبال تصویب تداوم این افزایش در جلسه اخیر هیئت امنای بنیاد فرهنگی البرز، رقم جایزه البرز ۱۴۰۲ در بخش دانشآموزی با افزایش پنجاه درصدی نسبت به سال قبل تعیین گردید و بر این اساس، به هر یک از دانشآموزان منتخب کشوری در پایه نهم مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال جایزه نقدی به همراه گواهی جایزه البرز و در پایه دوازدهم به هر یک از دانشآموزان منتخب کشوری مبلغ ۴۵۰ میلیون ریال جایزه نقدی همراه با گواهی جایزه البرز از طرف بنیاد فرهنگی البرز اهدا میشود.
شایان ذکر است شصت و یکمین سال جایزه البرز دانشآموزی به همت «بنیاد فرهنگی البرز» و با همکاری «سازمان اوقاف و امور خیریه»، «وزارت آموزش و پرورش»، «بنیاد ملی نخبگان» و «رسانه ملی» برگزار میشود.
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