به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا ابدالی ظهر چهارشنبه در در اجلاس سراسری دبیران استانی شبکه ملی محیط زیست در ارومیه با بیان اینکه اصلی‌ترین وظیفه محیط زیست حفاظت از گونه‌ها در دل زیستگاه اصلی است، افزود: ۷۰ دستورالعمل جدید در حوزه محیط زیست تدوین شده که می‌تواند برای آینده این حوزه مؤثر باشد.

وی ادامه داد: باید به سمت مردمی شدن و حضور مردمی حرکت کنیم چرا که با اقدام دولتی نمی‌توان راه به جایی رسید. همه در قبال محیط زیست مسئولیت داریم و در این راه مؤثر هستیم. امروز و با توجه به شرایط حاکم بر جامعه جهانی، محیط زیست بیش از هر زمان دیگر نیاز به نوآوری دارد و این وظیفه و رسالت عموم مردم را سنگین‌تر کرده است.

ابدالی عنوان کرد: همچنین بروزرسانی قانون شکار و صید جانداران نیز برای آینده محیط زیست لازم بود که این اقدام هم انجام شده است. در سازمان محیط زیست اتاق فکری برای خدمات‌رسانی بهتر تشکیل دادیم که تشکیل و فعال‌سازی کمیته تخصیصی پلنگ و میش مرغ از جمله نتایج این اتاق فکر بوده است.

وی با تاکید بر اینکه همه در قبال محیط زیست مؤثر هستیم، اظهار کرد: محیط زیست بیش از هر زمان دیگر نیاز به نوآوری دارد، در محیط زیست اتاق فکر تشکیل دادیم کمیته تخصیصی پلنگ میش مرغ از جمله این هاست.

ابدالی با اشاره به اینکه محیط زیست برای حضور سمن‌های محیط زیست و بخش خصوصی آماده همکاری است، افزود: تعداد میش مرغ در بوکان به ۲۴ قطعه رسیده و این بحران است و نیازمند ایجاد سایت تکثیر است.

وی یادآور شد: در دولت سیزدهم برای اولین بار چهار گونه به طبیعت، معرفی مجدد شد که این امر افتخار بزرگی برای جامعه محیط زیست است و باید قدردان این اقدامات باشیم، البته باید با همکاری بخش خصوصی و مردم نسبت به حفاظت از گونه‌های مختلف جانوری اقدام جدی و اساسی داشته باشیم.

مدیرکل دفتر مدیریت و حفاظت حیات وحش سازمان محیط زیست، ابراز داشت: تاکنون ۱۵۰ شهید تقدیم عرصه محیط زیست شده که نشان‌دهنده از جان‌گذشتگی محیط‌بانان برای حفاظت و حراست از این حوزه است.