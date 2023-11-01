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۱۰ آبان ۱۴۰۲، ۱۶:۴۶

فرمانده انتظامی شرق استان تهران خبر داد؛

کشف ۲۵ تن چوب قاچاق دریکی از انبارهای سیاه سنگ پردیس

کشف ۲۵ تن چوب قاچاق دریکی از انبارهای سیاه سنگ پردیس

پردیس- فرمانده انتظامی شرق استان تهران از کشف ۲۵ تن چوب قاچاق دریکی از انبارهای سیاه سنگ پردیس خبر داد و گفت: کارشناسان ارزش ریالی چوب‌های کشف شده را ۴۵ میلیارد ریال برآورد کرده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار دلاور القاصی مهر عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران از کشف مقادیر قابل توجهی چوب قاچاق در پردیس خبر داد و اظهار کرد: مأموران پلیس آگاهی پردیس با هوشیاری و اشراف اطلاعاتی از دپوی ۲۵ تن چوب قاچاق در یکی از انبارهای سیاه سنگ شهرستان پردیس مطلع و موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: مأموران با هماهنگی مراجع قضائی به محل‌های دپو اعزام شدند که در بازرسی از انبار مذکور ۲۵ تن از انواع چوب از نوع الوار تخته به صورت قاچاق و فاقد مجوز قانونی کشف شد.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران در ادامه تصریح کرد: بر اساس نظریه کارشناسان مربوطه ارزش ریالی چوب‌های کشف شده ۴۵ میلیارد ریال برآورد و محل مورد نظر پلمب شد.

القاصی مهر در پایان با تقدیر از همکاری خوب و به موقع مردمی با پلیس گفت: خادمان مردم در انتظامی برای ارتقای احساس امنیت در بین شهروندان از تلاشی دریغ نخواهد کرد و شهروندان در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت غیرقانونی مراتب را در اسرع وقت از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند و همچنین شماره تلفن ۱۹۷ پلیس آماده دریافت نظرات پیشنهادات و تقدیر شما همشهریان از عملکرد پلیس می‌باشد.

کد مطلب 5927860

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