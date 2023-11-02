ارتقای تولید و اشتغال در گرو حمایت بلاعوض از واحدهای تولیدی است

هاشم علایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: با تحقق ۸۰ درصدی برنامه‌های سال جاری حمایت از حضور ۸۰ واحد تولیدی در نمایشگاه‌های داخلی را شاهد بودیم.

وی خاطرنشان کرد: حمایت مالی از حضور واحدهای تولیدی در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی از جمله برنامه‌های حمایتی این شرکت از سرمایه‌گذاران و صاحبان صنایع است تا ضمن کمک به ارتقا دانش و فناوری، زمینه‌های شناسایی و توسعه بازار هدف و فروش محصولات تولیدی آنان نیز فراهم شود.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی اردبیل با بیان اینکه در ۷ ماهه نخست سال جاری از حضور ۸۰ واحد تولیدی استان در نمایشگاه‌های داخلی حمایت مالی شده است، گفت: با مجموعه حمایت‌های انجام شده، شاهد تحقق ۱۰۰ درصدی برنامه‌ها نسبت به سال گذشته و تحقق ۸۰ درصدی برنامه‌های سال جاری تاکنون هستیم.

علایی تصریح کرد: این حمایت‌ها در قالب اجاره غرفه یا بازدید از نمایشگاه‌های اختصاصی، تخصصی، توانمندی، اکسپو، نمایشگاه فروش و همچنین اعطای کمک هزینه‌های اعزام هیأت‌های تجاری به خارج از کشور انجام می‌شود.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل ابراز امیدواری کرد؛ با برنامه‌های حمایتی که در قالب کمک‌های بلاعوض از واحدهای تولیدی و سرمایه گذاران انجام می‌شود شاهد افزایش تولید و اشتغال در استان باشیم.