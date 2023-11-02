  1. استانها
  2. اردبیل
۱۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۰:۵۸

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی اردبیل:

ارتقای تولید و اشتغال در گرو حمایت بلاعوض از واحدهای تولیدی است

ارتقای تولید و اشتغال در گرو حمایت بلاعوض از واحدهای تولیدی است

اردبیل- مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل گفت: با برنامه‌های حمایتی در قالب کمک‌های بلاعوض از واحدهای تولیدی و سرمایه گذاران افزایش تولید و اشتغال در استان رقم خواهد خورد.

هاشم علایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: با تحقق ۸۰ درصدی برنامه‌های سال جاری حمایت از حضور ۸۰ واحد تولیدی در نمایشگاه‌های داخلی را شاهد بودیم.

وی خاطرنشان کرد: حمایت مالی از حضور واحدهای تولیدی در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی از جمله برنامه‌های حمایتی این شرکت از سرمایه‌گذاران و صاحبان صنایع است تا ضمن کمک به ارتقا دانش و فناوری، زمینه‌های شناسایی و توسعه بازار هدف و فروش محصولات تولیدی آنان نیز فراهم شود.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی اردبیل با بیان اینکه در ۷ ماهه نخست سال جاری از حضور ۸۰ واحد تولیدی استان در نمایشگاه‌های داخلی حمایت مالی شده است، گفت: با مجموعه حمایت‌های انجام شده، شاهد تحقق ۱۰۰ درصدی برنامه‌ها نسبت به سال گذشته و تحقق ۸۰ درصدی برنامه‌های سال جاری تاکنون هستیم.

علایی تصریح کرد: این حمایت‌ها در قالب اجاره غرفه یا بازدید از نمایشگاه‌های اختصاصی، تخصصی، توانمندی، اکسپو، نمایشگاه فروش و همچنین اعطای کمک هزینه‌های اعزام هیأت‌های تجاری به خارج از کشور انجام می‌شود.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل ابراز امیدواری کرد؛ با برنامه‌های حمایتی که در قالب کمک‌های بلاعوض از واحدهای تولیدی و سرمایه گذاران انجام می‌شود شاهد افزایش تولید و اشتغال در استان باشیم.

کد مطلب 5928258

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها