به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام دکتر جواد اسماعیل نیا در خطبه‌های نماز جمعه بیان داشت: مسئولان استان در سفر دوم هیات دولت به استان، به شهرستان در مسیر توسعه پارسیان نگاه ویژه ای داشته باشند.

حجت دکتر اسماعیل نیا در خطبه اول به تفسیر آیه ۲سوره حشر پرداخت و گفت: ملت ایران تجلی این آیه را در ۱۳ آبان سال۵۸ در تسخیر لانه جاسوسی آمریکا دیدند.

وی درخطبه دوم ضمن تبریک ۱۳ آبان روز ملی مبارزه با استکبار بیان داشت: استکبار ستیزی از آرمان‌های اصلی انقلاب اسلامی بوده و در نسل امروز ما این روحیه قوی تر از نسل های قبل است.

امام جمعه شهرستان پارسیان روز فرهنگ‌عمومی راگرامی داشت و ضمن گلایه از عدم توسعه زیرساخت‌های لازم جهت توسعه صنعت گردشگری از گردشگران خواست به فرهنگ‌مردم مسلمان منطقه احتر ام بگذارند با پوشش نامتعارف در منطقه حاضر نشوند.

امام جمعه شهرستان دربخش دیگر ضمن تحلیل اوضاع غزه افزود: جهان اسلام وجیهه مقاومت در حال ایجاد نظم نوین جهانی با محوریت اسلام وانقلاب اسلامی است و تلاش دشمن برای به تاخیر انداختن این حقیقت راه به جایی نخواهد برد.

اسماعیل نیا ضمن تحسین تعدادی از کشورهای مسلمان وغیر مسلمان که روابط خود را با رژیم صهیونیستی قطع کردند افزود: از همه سران کشورهای اسلامی می خواهیم روابط خود را بااسراییل قطع کنند کالاهای آنها را کاملا تحریم کنید وبه یاری فلسطینیان بپردازید اگر این کار رانکنید مردم مسلمان خودتان رگ حیات شما راقطع خواهند کرد.

امام جمعه شهرستان پارسیان به دور دوم سفر هیات دولت به هرمزگان اشاره کرد و بیان داشت: انتظار مردم پارسیان از مسئولان ارشد استان اینستکه درسفر دوم رییس جمهور نگاه ویژه ای به شهرستان درمسیر پیشرفت پارسیان داشته باشند .پارسیان در آینده نزدیک یک گنج برای هرمزگان است و لازمه تحقق این نکته نگاه ویژه مسئولان استان به پارسیان است.